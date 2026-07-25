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Kaynak: Haber Merkezi

UEFA, Türk temsilcilerinin Avrupa kupalarında oynayacağı rövanş mücadelelerinin hakemlerini duyurdu.

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Beşiktaş'ın Midtjylland deplasmanındaki rövanş maçını İngiliz hakem John Brooks yönetecek.

UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda ise RAMS Başakşehir'in Inter Turku ile oynayacağı rövanş karşılaşmasında Belçikalı hakem Nathan Verboomen düdük çalacak.

Beşiktaş, Danimarka temsilcisi Midtjylland karşısında tur biletini almak için sahaya çıkarken, RAMS Başakşehir de Finlandiya deplasmanında Inter Turku engelini aşarak bir üst tura yükselmeyi hedefleyecek.