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Kaynak: Haber Merkezi

Türk takımlarının Avrupa sahnesindeki maçları öncesi hakem atamaları belli oldu. UEFA’nın yaptığı görevlendirmelerle birlikte temsilcilerimizin karşılaşmalarını yönetecek isimler netleşti.

BEŞİKTAŞ’IN MAÇINA İSPANYOL HAKEM

UEFA Avrupa Ligi’nde Beşiktaş’ın Midtjylland ile oynayacağı kritik mücadelede düdük Ricardo de Burgos’ta olacak.

BAŞAKŞEHİR’E MUNUERA ATANDI

UEFA Konferans Ligi’nde sahne alacak Başakşehir’in Inter Turku ile oynayacağı karşılaşmayı ise Juan Martínez Munuera yönetecek.

Temsilcilerimiz, Avrupa’da tur için sahaya çıkarken gözler hem performanslarında hem de hakem kararlarında olacak.