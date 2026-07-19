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Kaynak: İHA

Ardahan genelinde aniden bastıran şiddetli dolu yağışı, yaşamı olumsuz yönde etkiledi. Kısa süre içinde etkisini artıran ve yolları beyaza bürüyen yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Açık alanlarda yakalanan çok sayıda sürücü, araçlarının kaportalarında ve camlarında hasar oluşmasını engellemek amacıyla adeta zamanla yarıştı.

Otomobillerinin zarar görmesini istemeyen araç sahipleri; çareyi evlerinden getirdikleri battaniye, kalın örtü ve kartonları araçların üzerine sermekte buldu. Özellikle açık otoparklarda ve cadde kenarlarında duran otomobillerin üzerinin örtülmesiyle sokaklarda sıra dışı manzaralar oluştu. Yağışın durmasının ardından araçlarının başına geçen vatandaşlar hasar kontrolü yaptı. Yetkililer ise bölgede yaşanabilecek benzer olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olunması gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.