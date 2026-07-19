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Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan 3 bin 500 rakımlı İkiyaka Dağları, temmuz ayında da kış manzaralarını koruyor. Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü (YEKDASDER) üyeleri, Sat Gölleri bölgesine düzenledikleri doğa yürüyüşünde metrelerce kar ve doğal yollarla oluşan dev kar tünelleriyle karşılaştı.

Bölgenin saklı doğal güzelliklerini keşfetmek amacıyla bir araya gelen 20 kişilik doğasever grup, zorlu parkurun ardından Sat Gölleri'ne ulaştı. Yaz mevsiminin ortasında kıştan kalma görüntüler sunan bölgede yürüyüş yapan ekip, eriyen karların altında oluşan yaklaşık 5 metrelik kar tünellerini gezerek bol bol fotoğraf çekti.

"İKİ MEVSİMİ AYNI ANDA YAŞIYORUZ"

YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, İkiyaka Dağları'nın eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu belirterek, temmuz ayının ortasında olmalarına rağmen bölgede hâlâ metrelerce kar bulunduğunu söyledi.

Aykut, "Bugün 20 kişilik bir ekiple buradayız. Doğa yürüyüşümüzün ardından karların erimesiyle doğal yollarla oluşan 5 metrelik muazzam kar tünellerini gezdik. Bir yanda yaz mevsiminin yeşilliği, diğer yanda kışın beyaz örtüsü var. Adeta iki mevsimi aynı anda yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Doğaseverler, yürüyüş sırasında bölgede ulaşımın sağlanabilmesi için karla mücadele çalışmalarını sürdüren ekiplerin zorlu mesaisini de görüntüledi.

YEKDASDER yetkilileri, İkiyaka Dağları ve Sat Gölleri'nin doğal güzelliklerini tanıtmayı amaçladıklarını belirterek, tüm doğaseverleri yaz ortasında bile karla buluşabilecekleri bu eşsiz coğrafyayı keşfetmeye davet etti.