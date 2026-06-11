Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun Dünya Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısında, kağıt üzerinde yapılan zamların hayatın gerçekleri karşısında hiçbir hükmünün kalmadığını belirterek çarpıcı bir durum tespiti yaptı:

"Türkiye’de son yıllarda ücret­ler sürekli artıyor gibi görü­nüyor. Asgari ücret yükseliyor, maaşlar zamlanıyor, rakamlar büyüyor. Ancak çalışanların ce­bine bakıldığında çok farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Çünkü üc­retler nominal olarak artsa da sa­tın alma gücü aynı hızla artmıyor. Bugün Türkiye’nin en önem­li ekonomik sorunlarından biri enflasyon kadar ücretlerin alım gücündeki erimedir. Çalışanlar artık daha yüksek refah talep et­mekten çok, mevcut yaşam stan­dartlarını korumaya çalışıyor."

ORTA GELİR GRUBU TAMAMEN ERİDİ: ÜCRET SKALASI AŞAĞIDA SIKIŞIYOR

Asgari ücretin genel bir ücret politikasına dönüşmesinin tehlikelerine dikkat çeken Erdursun, nitelikli iş gücü ile niteliksiz iş gücü arasındaki makasın kapanmasının üretkenliği baltaladığını ifade etti:

"Asgari ücret yalnız­ca en düşük ücret olmaktan çıktı. Bugün özel sektörde birçok ücret asgari ücrete göre belirleniyor. Geçmişte asgari ücret ile orta­lama ücretler arasında belirgin farklar vardı. Bugün ise ücret skalası giderek aşağıda sıkışıyor. Ücretler yukarı doğru büyümüyor, aşağı­da birbirine yaklaşıyor. Bu da­ralma çalışanların daha yüksek gelir elde etmesinden değil, orta gelir grubunun giderek erimesin­den kaynaklanıyor. Uzun yıllardır çalışan bir işçi ile yeni işe başlayan arasındaki ücret farkı çok sınırlı hale geldi. Bu durum çalışma hayatında motivas­yonu düşürdüğü gibi üretkenliği ve verimliliği de olumsuz etkili­yor."

AÇLIK SINIRI 35 BİN LİRAYI AŞTI, ASGARİ ÜCRET 28 BİN LİRADA ÇAKILDI

2026 yılı güncel verileri üzerinden hükümetin "ara zam yok" politikasını eleştiren Özgür Erdursun, mutfaktaki yangını şu net sayılarla özetledi:

"2026 yılında net asgari ücret 28 bin 75 lira olarak uygulanıyor. Bu­na karşılık dört kişilik bir ailenin yalnızca sağlıklı ve dengeli besle­nebilmesi için gereken açlık sını­rı Mayıs ayı itibarıyla 35 bin lirayı aşmış durumda. Yani bugün asgari ücret, açlık sı­nırının yaklaşık 7 bin lira altında kalıyor. Daha da önemlisi bu farkın yıl boyunca büyüyecek olmasıdır. Mevcut ekonomi programı ve hükümet yetkililerinin açıkla­maları dikkate alındığında tem­muz ayında asgari ücrete ara zam yapılması ihtimali oldukça zayıf görünüyor. Bu durumda net asgari ücretin yılsonuna kadar 28 bin 75 lira se­viyesinde kalması bekleniyor. Temmuz ayında ara zam yapılmaması ha­linde yalnızca asgari ücretliler değil, milyonlarca ücretli çalışan da yılsonuna kadar aynı ücretle çalışmaya devam edecek."

"HEDEFLENEN ENFLASYON DEĞİL, GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ÖNEMLİ"

Ekonomi yönetiminin "hedef enflasyona göre zam" modelinin tamamen iflas ettiğini belirten Erdursun, hükümetin 2026 yılı hesaplarının daha şimdiden patladığını şu sözlerle ilan etti:

"Ekonomi yönetimi ücret artış­larını hedeflenen enflasyona göre planlıyor. Ancak burada önemli olan he­deflenen enflasyon değil, gerçek­leşen enflasyondur. 2026 yılına girilirken ekonomi programında yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 16 olarak öngörül­müştü. Ancak daha yılın ilk beş ayın­da gerçekleşen enflasyon yüzde 16,60’a ulaşmış durumda.

Başka bir ifadeyle yılsonu için öngörü­len enflasyon hedefi, yılın ilk beş ayında aşılmış bulunuyor. Yılso­nuna doğru enflasyonun yüzde 30’lara yaklaşması halinde ücret artışları ile gerçekleşen enflasyon arasındaki fark daha da açılacak. Temmuz ayında asgari ücre­te ara zam yapılması ihtimali bugün için düşük görünmektedir. Ancak rakamlar, gerçekleşen enf­lasyon ve ücretlerdeki reel kayıplar birlikte değerlendiril­diğinde, ücretlilerin gelirlerinde bir düzenleme yapılmasının eko­nomik bir tercih olmaktan çok bir gereklilik haline geldiği görül­mektedir. Çünkü ücretler beklerken hayat beklemiyor. Enflasyon durmuyor, fiyatlar durmuyor, açlık sınırı durmuyor. Duran tek şey ücretler oluyor."