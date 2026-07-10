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Kaynak: İHA

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaz ortasında bile kıştan kalma görüntüler sahne oluyor. İl Özel İdaresine bağlı Yüksekova Şantiyesi Şefliği ekipleri, yüksek kesimlerdeki vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla İkiyaka Dağları ile Sat Gölleri güzergâhında yoğun bir karla mücadele çalışması yürütüyor.

Temmuz ayına girilmesine rağmen bölgede yer yer 7 metreyi aşan kar kalınlığı, iş makinelerinin ilerlemesini zorlaştırıyor. Kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör desteğiyle ilerleyen ekipler, çığ riskine aldırış etmeden 24 saat esasıyla mesai yapıyor. Zorlu iklim şartlarına karşı yürütülen bu karla mücadele operasyonunun ardından ulaşıma açılan yollar, metrelerce yükseklikteki kar duvarlarıyla adeta devasa tünelleri andırıyor. Bölgedeki yol açma faaliyetleri kararlılıkla sürdürülüyor.