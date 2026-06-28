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Kaynak: İHA

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, yaz mevsiminin etkisini hissettirdiği temmuz ayına sayılı günler kalmasına rağmen karla mücadele çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Zorlu coğrafi şartlara karşı mücadele eden karla mücadele ekipleri, ulaşımı sağlamak amacıyla yoğun bir mesai yürütüyor.

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği bünyesindeki karla mücadele ekipleri, ilçe merkezine 40 kilometre mesafede bulunan İkiyaka Dağları’ndaki Sat Gölleri yolunu ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kış mevsiminin geride kalmasına rağmen bölgedeki kış şartlarını aratmayan görüntüler dikkat çekiyor.

Türkiye'nin batı illerinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Yüksekova’nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar kalınlığı yer yer 6 metreyi buluyor. İş makinelerinin boyunu aşan dev kar kütleleri arasında ilerlemekte zorlanan karla mücadele ekipleri, adeta kardan tüneller açarak yolları temizliyor. Kepçelerin yetersiz kaldığı ve kar tabakasının sertleştiği noktalarda ise ekskavatörler devreye alınıyor.

Sarp ve engebeli arazi yapısı nedeniyle zaman zaman çığ tehlikesiyle karşı karşıya kalan ekipler; vatandaşların, bölge halkının ve yaylacıların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalarını 7/24 esasına göre yürütüyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bölgedeki kar hacminin oldukça yüksek olduğu vurgulanarak, Yüksekova’nın birçok farklı noktasında yürütülen yol açma ve genişletme çalışmalarının temmuz ayının sonlarına kadar sürmesinin beklendiği ifade edildi.