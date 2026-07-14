Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu

DOKUNUNCA SÜT BENZERİ SIVI SALGILIYOR

Geyik sütü mantarının en belirgin özelliklerinden biri, gövdesine ya da lamellerine dokunulduğunda beyaz, süt benzeri bir sıvı salgılaması. Bu doğal özellik, türün ayırt edilmesinde önemli ipuçlarından biri olarak kabul ediliyor.