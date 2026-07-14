Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu

Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu

Temmuz yağmurları sonrası ormanlarda görülmeye başlayan geyik sütü mantarı, hem lezzeti hem de besin değeriyle ilgi çekiyor. Dokunulduğunda salgıladığı süt benzeri sıvıyla dikkat çeken bu özel mantar, protein açısından zengin yapısıyla öne çıkıyor.

Sena Altuntaş Sena Altuntaş
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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 1

Temmuz ayında etkisini gösteren yağışların ardından nemli ormanlık alanlar ve fındık bahçelerinde kendiliğinden yetişen geyik sütü mantarı, mantar toplayıcılarının en çok aradığı türler arasında yer alıyor. Kendine özgü aroması, dokusu ve dikkat çekici görünümü sayesinde diğer mantarlardan kolaylıkla ayrılıyor.

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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 2

DOKUNUNCA SÜT BENZERİ SIVI SALGILIYOR

Geyik sütü mantarının en belirgin özelliklerinden biri, gövdesine ya da lamellerine dokunulduğunda beyaz, süt benzeri bir sıvı salgılaması. Bu doğal özellik, türün ayırt edilmesinde önemli ipuçlarından biri olarak kabul ediliyor.

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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 3

Kendine has kokusu ve yoğun aroması ise mantarı gastronomi meraklılarının gözdesi haline getiriyor.

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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 4

PROTEİN BAKIMINDAN ZENGİN

Yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken geyik sütü mantarı, özellikle bitkisel kaynaklı protein tüketmek isteyenler için değerlendirilen doğal besinler arasında gösteriliyor. Eti andıran dokusu ve güçlü aroması nedeniyle birçok kişi tarafından farklı tariflerde tercih ediliyor.

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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 5

UZMANLARDAN MANTAR TOPLAMA UYARISI

Yağışların ardından başlayan mantar sezonuyla birlikte ormanlarda hareketlilik artarken, uzmanlar doğadan mantar toplarken dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

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Temmuz yağmurları sonrası ortaya çıktı: Dokununca süt salgılıyor, adeta protein deposu - Resim: 6

Zehirli türlerle karıştırılma riski bulunduğundan, yalnızca kesin olarak tanınan ve güvenilir şekilde teşhis edilmiş mantarların tüketilmesi tavsiye ediliyor.

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