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Kaynak: İHA

Yüksekova’da Temmuz ayının ortasına gelinmesine rağmen karla mücadele sürüyor. Hakkari İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, İkiyaka Dağları’ndaki Dat Gölleri yolunu açmak için yoğun mesai harcıyor.

8 METREYİ AŞAN KAR KALINLIĞI

Bölgede yer yer 8 metreyi bulan kar kalınlığı, ekiplerin çalışmalarını zorlaştırıyor. Açılan yolların iki yanında oluşan dev kar kütleleri ise tünel görüntüsü oluşturuyor.

İŞ MAKİNELERİ YETERSİZ KALIYOR

Kar kalınlığının iş makinelerinin boyunu aşması nedeniyle ekipler zaman zaman zor anlar yaşıyor. Kepçelerin yetersiz kaldığı noktalarda ekskavatör desteği ile çalışmalar sürdürülüyor.

ÇIĞ RİSKİNE RAĞMEN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Zorlu arazi ve yoğun kar kütlesi nedeniyle çığ tehlikesi de devam ederken, ekipler yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için çalışmalarını gece gündüz sürdürüyor.