Oysa temizlik uzmanlarının sıkça önerdiği, oldukça basit ve etkili bir yöntem var, mısır nişastası. Hem neredeyse her evde bulunması hem de bütçe dostu olmasıyla öne çıkan bu doğal çözüm, cam temizliğinde adeta fark yaratıyor.
Temizlikte yeni trend: Pırıl pırıl camların sırrı ortaya çıktı
Cam temizliği olduğunda aklımıza kusursuz bir parlaklık gelir. Ne kadar özenli silersek silelim, cam yüzeylerde kalan izler, çizgiler ve dalgalı görünümler çoğu zaman moral bozucu olabilir. Üstelik piyasada bulunan pek çok kimyasal ürüne rağmen istenen sonucu elde etmek her zaman kolay değil.Derleyen: Hande Karacan
Çoğu kişi cam silerken sirke kullanmayı tercih eder. Sirkenin hızlı buharlaşması, bazı durumlarda yüzeyde iz bırakmasına neden olabilir. İşte bu noktada mısır nişastası devreye girer. Suyun yüzey gerilimini azaltarak temizleyici karışımın cam üzerinde eşit şekilde yayılmasını sağlar.
Ayrıca nişastanın emici özelliği, yüzeyde kalan en küçük kir parçacıklarını bile içine çekerek camların daha pürüzsüz görünmesine yardımcı olur. Sonuç olarak pencerelerden aynalara, cam sehpalardan duşakabinlere kadar tüm yüzeyler sadece temizlenmekle kalmaz, göz alıcı bir berraklığa kavuşur.
Evde Doğal Cam Temizleyici Nasıl Hazırlanır?
Bu etkili karışımı hazırlamak son derece kolaydır:
Boş bir sprey şişesine su doldurun.
İçine az miktarda mısır nişastası ekleyin.
Karışımı hazırlarken mutlaka soğuk su kullanın. Sıcak su nişastanın topaklanmasına neden olabilir.
Şişeyi iyice çalkalayarak karışımın homojen hale gelmesini sağlayın.
Hazırladığınız karışımı cam yüzeye püskürtün ve temiz, kuru bir bezle silin.
Bu pratik yöntemle evinizdeki tüm cam yüzeylerde etkili ve doğal bir temizlik sağlayabilirsiniz.