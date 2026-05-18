Bilecik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yapan Mehmet Keskin, temizlik yaparken bulduğu cüzdanı Zabıta Müdürlüğü yetkililerine teslim etti.

İçinde bir miktar para, döviz ve kartların da bulunduğu cüzdanı teslim alan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, cüzdanın sahibine ulaşmak için gerekli çalışmayı yaptıklarını ve teslim edeceklerini kaydetti.

Kamera kaydı eşliğinde cüzdanı teslim alan Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, ‘’Temizlik İşleri Müdürlüğü personelimizden Mehmet Keskin bey cüzdan bulmuş ve bize getirdi. Kamera kaydı eşliğinde birlikte baktık. Bir avukata ait olduğunu tespit ettiğimiz cüzdan ile ilgili kurumlarıyla iletişime geçtik ve gelmesi halinde teslim edeceğiz. Zabıta Müdürlüğü olarak şahsım ve kurumumuz adına Mehmet Keskin’e çok teşekkür ediyorum’’ ifadelerini kullandı.