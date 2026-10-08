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Kaynak: DHA

Edirne'nin Uzunköprü ilçesindeki Atatürk Ortaokulu'nda farklı temizlik malzemelerinin karıştırılması sonucu hizmetli odası yanındaki sınıfta bulunan 14 öğrenci açığa çıkan gazdan etkilendi. Öğrenciler, öğretmenleri nezaretinde Uzunköprü Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Öte yandan okulda bugün eğitime ara verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden olayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Atatürk Ortaokulu’nda hizmetli odasında temizlik çalışmaları sırasında farklı temizlik malzemelerinin birbiriyle tepkimeye girmesi sonucu oluşan gazdan, yan sınıfta eğitim gören bazı öğrenciler etkilenmiştir. Tedbir amacıyla, etkilendiği değerlendirilen 14 öğrenci, öğretmenleri nezaretinde hastaneye sevk edilmiştir. Öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmış olup sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Öğrencilerimizin sağlık ve güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirler okul yönetimi tarafından alınmış olup konuya ilişkin süreç yakından takip edilmektedir."