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Kaynak: AA

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde temizlemek için girdikleri su kuyusunda zehirlenen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Kırsal Kuzucak Mahallesi'nde 37 yaşındaki Mehmet Tekin ile 52 yaşındaki Gurbet Esenceli temizlemek için girdikleri su kuyusundan uzun süre çıkmadı.

MERDİVEN YARDIMIYLA ULAŞILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Merdiven ve halat yardımıyla kuyuya giren ekipler, Tekin ve Esenceli'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kuyuda biriken gazdan etkilenerek zehirlendikleri değerlendirilen 2 kişinin cenazeleri, ekiplerce kuyudan çıkarıldı.

Cenazeler, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.