Yaşam Hastaneler Grubu tarafından gerçekleştirilen güneş enerjisi üretimi ve elektrikli araç kullanımı sayesinde sadece 2025 yılında toplam 3.924 ton karbon emisyonunun atmosfere salınması önlendi. Bu katkı, sürdürülebilir sağlık hizmeti yaklaşımının somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

6.070 MWH TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİ

Yaşam Hastaneler Grubu’nun kurduğu güneş enerji sistemleri sayesinde 2025 yılında 6.070,40 MWh temiz elektrik üretildi. Bu üretim sayesinde yaklaşık 3.789 ton CO₂ emisyonunun oluşması engellendi.

Proje kapsamında sağlanan çevresel katkı, uluslararası sürdürülebilirlik hesaplamalarına göre kayda değer bir etkiye karşılık geliyor. Elde edilen kazanım; 170.000’den fazla ağacın yıllık karbon tutumuna, 2.000’den fazla hanenin yıllık elektrik tüketimine ve 800’den fazla aracın yıllık emisyonuna eş değer bir çevresel fayda yaratılmasını sağladı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ FİLOSUYLA 135 TON KARBON AZALTIMI

Yaşam Hastaneler Grubu’nun çevre dostu ulaşım politikası kapsamında kullanılan elektrikli araç filosu ile 2025 yılında 676.808 kilometrelik ulaşım sağlandı. Elektrikli araç kullanımı sayesinde içten yanmalı araçlara kıyasla 135 ton CO₂ emisyonunun oluşması önlenirken, elde edilen çevresel katkı 6.000 ağacın yıllık karbon tutumuna ve 30 aracın yıllık karbon emisyonuna eş değer bir kazanım yarattı.

SAĞLIK TEKNOLOJİLERİ VE ÇEVRESEL SORUMLULUK BİR ARADA

Yaşam Hastaneler Grubu, sağlık hizmetlerinde ileri teknoloji yatırımlarını sürdürürken çevresel sorumluluğu da kurumsal stratejisinin önemli bir parçası olarak görüyor.

Grup bünyesinde kullanılan Da Vinci Robotik Cerrahi Sistemi, yüksek hassasiyetli cerrahi imkanları ile hastaların daha konforlu ve güvenli bir tedavi süreci geçirmesine olanak sağlarken, sağlık hizmetlerinde teknolojinin insan yaşam kalitesini nasıl yükseltebileceğinin de güçlü bir örneğini oluşturuyor.

Minimal invaziv yaklaşım, yüksek hassasiyet ve gelişmiş 3D görüntüleme teknolojisi ile gerçekleştirilen robotik cerrahiler, hastaların daha hızlı iyileşme süreçleri yaşamasına katkı sağlıyor.

SAĞLIKTA SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VİZYONU

Yaşam Hastaneler Grubu, sağlık hizmetlerini yalnızca tedavi süreçleriyle sınırlı görmeyen bir anlayışla; insan sağlığını çevre sağlığı ile birlikte değerlendiren sürdürülebilir bir sağlık modeli oluşturmayı hedefliyor.

Temiz enerji yatırımları, çevre dostu ulaşım çözümleri ve ileri sağlık teknolojileri ile hem toplum sağlığını hem de gezegenin geleceğini korumaya yönelik çalışmalar kararlılıkla sürdürülüyor.

Grup yönetimi, önümüzdeki dönemde güneş enerjisi yatırımlarını artırmayı, enerji verimliliği projelerini geliştirmeyi ve karbon ayak izini daha da azaltacak uygulamaları yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Yaşam Hastaneler Grubu, insan sağlığı ve çevre için sürdürülebilir bir gelecek inşa etme vizyonuyla çalışmalarına devam ediyor.