Türkiye’de her birkaç yılda bir yeniden dolaşıma sokulan “temiz eller” söylemi, bu kez yine spor camiası üzerinden kamuoyunun gündemine taşınmış durumda. Kullanılan dil iddialı, kavramlar büyük, ima edilen sonuçlar ise çoğu zaman soruşturma aşamasının çok ötesine geçiyor. Henüz yargı makamlarının ortaya koyduğu kesinleşmiş bir tablo yokken, kamuoyunda neredeyse tamamlanmış bir hüküm atmosferi oluşturuluyor. Bu noktada, yaşananları tartışırken özellikle hukuki sınırları gözeten, ihtiyatlı bir dil kullanma zorunluluğu kendini dayatıyor.

Yakın geçmiş hatırlandığında, spor dünyasında yürütülen bazı soruşturmaların yalnızca adli süreçler olarak kalmadığı; medya, siyaset ve kamuoyu algısının yoğun etkisi altında şekillendiği görülüyor. Özellikle “şike kumpası” olarak anılan davalar, henüz yargı süreci tamamlanmadan kurulan kesin yargılar nedeniyle ciddi hak ihlali tartışmalarına yol açmıştı. O dönem atılan manşetler, yapılan yorumlar ve oluşturulan kanaatler, sonradan ortaya çıkan hukuki sonuçlardan bağımsız olarak kalıcı izler bıraktı. Bugün gelinen noktada, benzer bir yöntemin yeniden devreye girmesinin sorgulanması, hukuka bağlılığın doğal bir gereğidir.

Mevcut soruşturmalarla ilgili temel problem, iddiaların varlığından ziyade, bu iddiaların kamuoyuna sunuluş biçiminde ortaya çıkıyor. Ceza hukukunun en temel ilkelerinden biri olan masumiyet karinesi, soruşturma aşamasında özellikle titizlikle korunması gereken bir güvencedir. Ancak pratikte, bazı dosyalarda bu ilkenin kolaylıkla geri plana itildiği, iddia ile suçun eş anlamlı hâle getirildiği görülüyor. Hukuki süreçler açısından bakıldığında, bu durum yalnızca şüpheliler için değil, yargının kendisi için de riskli bir zemine işaret eder.

Fenerbahçe’nin bu tür tartışmaların merkezinde sıkça yer alması ise ayrıca dikkat çekici. Türkiye’nin en büyük spor kulüplerinden biri olan, geniş bir toplumsal tabana sahip bu yapının, her yeni “temizlik” söyleminde öne çıkarılması ister istemez seçicilik sorusunu gündeme getiriyor. Burada ifade edilmesi gereken husus, herhangi bir kulübün ya da kişinin hukukun denetimi dışında tutulması gerektiği iddiası değildir. Aksine, hukukun herkes için eşit uygulanması gerektiği savunulmaktadır. Ancak eşitlik, yalnızca soruşturma açmakla değil; yöntem, dil ve zamanlama bakımından da sağlanmalıdır.

Soruşturma dosyalarının içeriği kamuoyuna sınırlı ve kontrollü biçimde yansıtılması gerekirken, kimi zaman parça parça servis edilen bilgiler üzerinden geniş yorumlar yapılması, yargılama faaliyetini zedeleyen bir etki yaratmaktadır. Henüz doğrulanmamış iddiaların kesin gerçeklik gibi sunulması, ileride telafisi güç hak kayıplarına yol açabilir. Nitekim geçmiş örneklerde, uzun yıllar süren yargılamaların sonunda beraat eden ya da haklarında farklı hukuki sonuçlar ortaya çıkan isimler açısından, kamuoyunda oluşan algının değişmediği görülmüştür.

Bu noktada sorulması gereken sorular hukuki çerçevede kalmak kaydıyla önemlidir: Soruşturmalar gerçekten nesnel kriterlerle mi yürütülmektedir? Benzer iddialar karşısında her dosyaya aynı hassasiyet gösterilmekte midir? Medya ile yargı arasındaki mesafe, hukukun gerektirdiği ölçüde korunabilmekte midir? Bu soruların dile getirilmesi, soruşturmalara karşı çıkmak değil; aksine onların sağlıklı ve adil biçimde yürütülmesini talep etmektir.

“Temiz eller” gibi güçlü ve kamuoyunda karşılığı olan kavramlar, dikkatli kullanılmadığında hukuki bir süreci tanımlamaktan ziyade, toplumsal kanaat inşa etme aracına dönüşebilir. Oysa ceza yargılamasının amacı kanaat üretmek değil, maddi gerçeği, usul güvenceleri içinde ortaya çıkarmaktır. Bu nedenle kullanılan her kavramın, yapılan her açıklamanın, hukuki sorumluluk bilinciyle ele alınması gerekir.

Geçmişte yaşanan hukuki tartışmalarla yüzleşmeden, o süreçlerde ortaya çıkan hataları açık biçimde değerlendirmeden başlatılan her yeni operasyon, ister istemez güven sorununu beraberinde getirir. Şike kumpası davaları sürecinde yaşanan hak ihlallerinin tam anlamıyla hesabı sorulmadan, bugün yürütülen soruşturmaların kamuoyunda kuşku ile karşılanması şaşırtıcı değildir. Hukuk devleti ilkesi, süreklilik ve öngörülebilirlik gerektirir.

Sonuç olarak, spor camiasında iddia edilen her türlü usulsüzlük elbette yargının konusu olabilir ve olmalıdır. Ancak bu süreçler yürütülürken, geçmiş deneyimlerin öğrettiği temel bir gerçek göz ardı edilmemelidir: Hukuk, aceleyle değil; delille, usulle ve hakkaniyetle işler. Manşetlerin değil, mahkeme kararlarının belirleyici olduğu; şüphenin suçla karıştırılmadığı bir yaklaşım, hem sporun hem de adalet duygusunun korunmasının tek yoludur. Bugün sorulan temkinli sorular, yarın daha büyük hukuki ve toplumsal yaraların önüne geçebilir.