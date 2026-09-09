Kaynak: İHA

Kocaeli’de TEM Otoyolu’nun Dilovası Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arasında Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen üstyapı onarım çalışmaları çalışmalar kapsamında, otoyolun İstanbul yönü 12 Ağustos’ta trafiğe kapatılmıştı.

25 Eylül’de tamamlanarak yolun yeniden ulaşıma açılması hedefleniyor.

Çalışmaların 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtilirken, kesintisiz çalışma yöntemiyle günlük üretim miktarının artırılması, ekipman ve iş gücünün daha verimli kullanılması ve asfalt imalatlarının teknik açıdan daha kontrollü yürütülmesi planlanıyor.



Çalışma programının Kurban Bayramı ile LGS ve YKS sınav tarihleri dikkate alınarak, mevsim şartları açısından uygun olan haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında sürdürülmesinin planlandığı da aktarıldı.