Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin temettü (nakit kar payı) dağıtım dönemi tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftalık periyotta 12 şirket daha yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü ödemelerini aktardı. Dağıtım takvimine aynı hafta içerisinde 6 yeni şirketin daha dâhil olmasıyla birlikte, 2026 yılında temettü ödemesi yapacağını duyuran toplam şirket sayısı 87’ye yükseldi.
Rota Borsa'da yer alan habere göre; sermaye piyasası duyuruları ve şirket kap açıklamaları doğrultusunda, 24 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla güncellenen en son temettü takvimi ve hak kullanım detayları şu şekildedir:
Not: Önümüzdeki günlerde şirketlerin genel kurul toplantılarından çıkacak yeni kararlarla birlikte bu listeye yeni isimler eklenebilir.
2026 Yılı Güncel Temettü Takvimi ve Ödeme Listesi
|
Şirket Adı (Hisse Kodu)
|
Hisse Başına Brüt Temettü
|
Hisse Başına Net Temettü
|
Temettü Hak Kullanım Tarihi
|
Şişecam (SISE)
|
0,5876180 TL
|
0,4994753 TL
|
1 Haziran 2026
|
Akçansa (AKCNS)
|
1,8804153 TL
|
1,5983530 TL
|
1 Haziran 2026
|
Maçkolik (MACKO) - 1. Taksit
|
2,7000000 TL
|
2,2950000 TL
|
1 Haziran 2026
|
Ayes Çelik Hasır (AYES)
|
0,3529411 TL
|
0,2999999 TL
|
1 Haziran 2026
|
Ereğli Demir Çelik (EREGL)
|
0,5500000 TL
|
0,4675000 TL
|
3 Haziran 2026
|
İskenderun Demir Çelik (ISDMR)
|
4,5000000 TL
|
3,8250000 TL
|
3 Haziran 2026
|
TAB Gıda (TABGD)
|
5,0000000 TL
|
4,2500000 TL
|
4 Haziran 2026
|
Avrupakent GYO (AVPGY) - 2. Taksit
|
2,5000000 TL
|
2,5000000 TL
|
4 Haziran 2026
|
Atakey Patates (ATAKP)
|
0,7000000 TL
|
0,5950000 TL
|
5 Haziran 2026
|
Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)
|
0,1882166 TL
|
0,1599841 TL
|
8 Haziran 2026
|
Şekerbank (SKBNK)
|
0,0640000 TL
|
0,0544000 TL
|
8 Haziran 2026
|
Yaprak Süt ve Besi (YAPRK)
|
0,0250000 TL
|
0,0212500 TL
|
10 Haziran 2026
|
Atp Yazılım (ATATP)
|
1,0000000 TL
|
0,8500000 TL
|
10 Haziran 2026
|
Bulls GYO (BULGS) - 1. Taksit
|
0,0932835 TL
|
0,0932835 TL
|
15 Haziran 2026
|
Bim Mağazalar (BIMAS) - 1. Taksit
|
2,0000000 TL
|
1,7000000 TL
|
17 Haziran 2026
|
Empa Elektronik (EMPAE)
|
0,1000000 TL
|
0,0850000 TL
|
18 Haziran 2026
|
Ülker Bisküvi (ULKER)
|
5,7328416 TL
|
4,8729153 TL
|
19 June 2026
|
Katılımevim (KTLEV) - 3. Taksit
|
0,0966183 TL
|
0,0821255 TL
|
23 Haziran 2026
|
Savur GYO (SVGYO)
|
0,0077000 TL
|
0,0077000 TL
|
23 Haziran 2026
|
Çemtaş (CEMTS)
|
0,3000000 TL
|
0,2550000 TL
|
24 Haziran 2026
|
Özak GYO (OZKGY)
|
0,1987000 TL
|
0,1987000 TL
|
24 Haziran 2026
|
Emlak Konut GYO (EKGYO)
|
0,6000000 TL
|
0,6000000 TL
|
24 Haziran 2026
|
Vakıf GYO (VKGYO)
|
0,1020289 TL
|
0,1020289 TL
|
24 Haziran 2026
|
Servet GYO (SRVGY) - 1. Taksit
|
0,0769230 TL
|
0,0769230 TL
|
25 Haziran 2026
|
Işık Plastik (ISKPL)
|
0,0004311 TL
|
0,0003664 TL
|
26 Haziran 2026
|
Halk GYO (HLGYO)
|
0,5755208 TL
|
0,5755208 TL
|
26 Haziran 2026
|
Kim Market (KIMMR) - 1. Taksit
|
0,2083333 TL
|
0,1770833 TL
|
30 Haziran 2026
|
Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)
|
0,3000000 TL
|
0,3000000 TL
|
30 Haziran 2026'ya kadar
|
Logo Yazılım (LOGO)
|
5,2631578 TL
|
4,4736841 TL
|
30 Haziran 2026'ya kadar
|
Pasifik GYO (PSGYO)
|
0,0101901 TL
|
0,0101901 TL
|
30 Haziran 2026'ya kadar
|
Ziraat GYO (ZRGYO)
|
0,0929499 TL
|
0,0929499 TL
|
30 Haziran 2026'ya kadar
|
Kocaer Çelik (KCAER)
|
0,1697127 TL
|
0,1442557 TL
|
1 Temmuz 2026
|
İndeks Bilgisayar (INDES)
|
0,2173345 TL
|
0,1847343 TL
|
1 Temmuz 2026
|
Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER)
|
0,1899234 TL
|
0,1614348 TL
|
2 Temmuz 2026
|
Berkosan Yalıtım (BRKSN) - 1. Taksit
|
0,0588236 TL
|
0,0500000 TL
|
3 Temmuz 2026
|
Lila Kağıt (LILAK)
|
1,5254661 TL
|
1,2966461 TL
|
6 Temmuz 2026
|
Özsu Balık (OZSUB)
|
0,6166666 TL
|
0,5241666 TL
|
6 Temmuz 2026
|
Meysu Gıda (MEYSU)
|
0,0500000 TL
|
0,0425000 TL
|
7 Temmuz 2026
|
LDR Turizm (LIDER) - 2. Taksit
|
0,0356506 TL
|
0,0303030 TL
|
8 Temmuz 2026
|
Panelsan (PNLSN)
|
0,6879502 TL
|
0,5847576 TL
|
8 Temmuz 2026
|
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 2. Taksit
|
0,0077651 TL
|
0,0066003 TL
|
14 Temmuz 2026
|
Gentaş Kimya (GENKM)
|
0,2052545 TL
|
0,1744663 TL
|
14 Temmuz 2026
|
Ege Profil (EGPRO) - 2. Taksit
|
0,6422018 TL
|
0,5458715 TL
|
16 Temmuz 2026
|
Göltaş Çimento (GOLTS)
|
4,1666666 TL
|
3,5416666 TL
|
17 Temmuz 2026
|
Başkent Doğalgaz (BASGZ)
|
2,0000000 TL
|
1,7000000 TL
|
20 Temmuz 2026
|
Tav Havalimanları (TAVHL) - 1. Taksit
|
1,8049898 TL
|
1,5342413 TL
|
21 Temmuz 2026
|
Katılımevim (KTLEV) - 4. Taksit
|
0,0966183 TL
|
0,0821255 TL
|
21 Temmuz 2026
|
Graintürk Holding (GRTHO) - 2. Taksit
|
0,4490712 TL
|
0,3817105 TL
|
22 Temmuz 2026
|
Mercan Kimya (MERCN)
|
0,2101160 TL
|
0,1785986 TL
|
28 Temmuz 2026
|
Osmanlı Yatırım (OSMEN) - 2. Taksit
|
0,0498242 TL
|
0,0423505 TL
|
29 Temmuz 2026
|
Mopaş Marketçilik (MOPAS) - 1. Taksit
|
0,2747252 TL
|
0,2335164 TL
|
31 Temmuz 2026
|
Boğaziçi Beton (BOBET)
|
0,4000000 TL
|
0,3400000 TL
|
5 Ağustos 2026
|
Doğuş Otomotiv (DOAS) - 2. Taksit
|
15,0000000 TL
|
12,7500000 TL
|
13 Ağustos 2026
|
Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)
|
0,0576923 TL
|
0,0490384 TL
|
24 Ağustos 2026
|
Enerya Enerji (ENERY)
|
0,0166666 TL
|
0,0141666 TL
|
25 Ağustos 2026
|
Türkiye Sigorta (TURSG)
|
0,3000000 TL
|
0,2550000 TL
|
27 Ağustos 2026
|
Suwen Tekstil (SUWEN)
|
0,1785714 TL
|
0,1517856 TL
|
31 Ağustos 2026
|
Berkosan Yalıtım (BRKSN) - 2. Taksit
|
0,0588236 TL
|
0,0500000 TL
|
4 Eylül 2026
|
LDR Turizm (LIDER) - 3. Taksit
|
0,0356506 TL
|
0,0303030 TL
|
8 Eylül 2026
|
Büyük Şefler (BIGCH)
|
0,1000000 TL
|
0,0850000 TL
|
13 Eylül 2026
|
Bulls GYO (BULGS) - 2. Taksit
|
0,0932835 TL
|
0,0932835 TL
|
15 Eylül 2026
|
Bim Mağazalar (BIMAS) - 2. Taksit
|
2,5000000 TL
|
2,1250000 TL
|
16 Eylül 2026
|
Pınar Et ve Un (PETUN) - 2. Taksit
|
0,2450000 TL
|
0,2082500 TL
|
21 Eylül 2026
|
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 3. Taksit
|
0,0077651 TL
|
0,0066003 TL
|
22 Eylül 2026
|
Tav Havalimanları (TAVHL) - 2. Taksit
|
1,8049898 TL
|
1,5342413 TL
|
22 Eylül 2026
|
Maçkolik (MACKO) - 2. Taksit
|
1,8000000 TL
|
1,5300000 TL
|
22 Eylül 2026
|
Kim Market (KIMMR) - 2. Taksit
|
0,2083333 TL
|
0,1770833 TL
|
25 Eylül 2026
|
Lokman Hekim (LKMNH) - 2. Taksit
|
0,2314814 TL
|
0,1967591 TL
|
28 Eylül 2026
|
Tüpraş (TUPRS) - 2. Taksit
|
6,7469533 TL
|
5,7349103 TL
|
30 Eylül 2026
|
Desa Deri (DESA) - 1. Taksit
|
0,0840336 TL
|
0,0714285 TL
|
30 Eylül 2026
|
Sumaş Suni Tahta (SUMAS)
|
2,1688837 TL
|
1,8435511 TL
|
30 Eylül 2026'ya kadar
|
Anadolu Efes (AEFES) - 2. Taksit
|
0,1697500 TL
|
0,1442875 TL
|
5 Ekim 2026
|
Ebebek (EBEBK) - 1. Taksit
|
0,6250000 TL
|
0,5312500 TL
|
15 Ekim 2026
|
Baştaş Başkent Çimento (BASCM)
|
1,0606060 TL
|
0,9015151 TL
|
21 Ekim 2026
|
Osmanlı Yatırım (OSMEN) - 3. Taksit
|
0,0498242 TL
|
0,0423505 TL
|
26 Ekim 2026
|
Servet GYO (SRVGY) - 2. Taksit
|
0,0769230 TL
|
0,0769230 TL
|
26 Ekim 2026
|
Desa Deri (DESA) - 2. Taksit
|
0,0960384 TL
|
0,0816326 TL
|
30 Ekim 2026
|
LDR Turizm (LIDER) - 4. Taksit
|
0,0356506 TL
|
0,0303030 TL
|
6 Kasım 2026
|
Kuzey Boru (KBORU)
|
0,0208180 TL
|
0,0176953 TL
|
10 Kasım 2026
|
Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 4. Taksit
|
0,0077651 TL
|
0,0066003 TL
|
17 Kasım 2026
|
Aselsan (ASELS)
|
0,4276315 TL
|
0,3634867 TL
|
24 Kasım 2026
|
Desa Deri (DESA) - 3. Taksit
|
0,0960384 TL
|
0,0816326 TL
|
30 Kasım 2026
|
Turkcell (TCELL)
|
4,0000000 TL
|
3,4000000 TL
|
9 Aralık 2026
|
Ebebek (EBEBK) - 2. Taksit
|
0,6250000 TL
|
0,5312500 TL
|
15 December 2026
|
Bim Mağazalar (BIMAS) - 3. Taksit
|
2,5000000 TL
|
2,1250000 TL
|
16 Aralık 2026
|
Servet GYO (SRVGY) - 3. Taksit
|
0,0769230 TL
|
0,0769230 TL
|
25 Aralık 2026
|
Servet GYO (SRVGY) - 4. Taksit
|
0,0769230 TL
|
0,0769230 TL
|
25 Şubat 2027
|
Gen İlaç (GENIL) - 3 Taksit
|
0,0483983 TL
|
0,0411385 TL
|
Açıklanmadı
|
Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) - 3 Taksit
|
0,3403359 TL
|
0,2892855 TL
|
Açıklanmadı
|
İşbir Holding (ISBIR)
|
1,0000000 TL
|
0,8500000 TL
|
Açıklanmadı
|
İşbir Sentetik (ISSEN)
|
0,0400000 TL
|
0,0340000 TL
|
Açıklanmadı
|
Galata Wind (GWIND)
|
0,7407407 TL
|
0,6296295 TL
|
Açıklanmadı
|
SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) - 2 Taksit
|
0,1824008 TL
|
0,1550406 TL
|
Açıklanmadı
|
Doğu Aras Enerji (ARASE)
|
2,0000000 TL
|
1,7000000 TL
|
Açıklanmadı
|
Elite Naturel (ELITE)
|
0,1000000 TL
|
0,0850000 TL
|
Açıklanmadı
|
Akfen GYO (AKFGY)
|
0,0136764 TL
|
0,0116249 TL
|
Açıklanmadı
|
Global Yatırım Holding (GLYHO)
|
0,1025641 TL
|
0,0871794 TL
|
Açıklanmadı
|
Limak Çimento (LMKDC)
|
2,0000000 TL
|
1,7000000 TL
|
Açıklanmadı
|
Koleksiyon Mobilya (KLSYN)
|
0,1500000 TL
|
0,1275000 TL
|
Açıklanmadı
|
Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
|
0,4279600 TL
|
0,4279600 TL
|
Açıklanmadı
|
Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) - 2 Taksit
|
1,4529342 TL
|
1,2349940 TL
|
Açıklanmadı
|
Kervan Gıda (KRVGD)
|
0,0364561 TL
|
0,0309876 TL
|
Açıklanmadı
|
Sun Tekstil (SUNTK)
|
0,5165000 TL
|
0,4390250 TL
|
Açıklanmadı
|
Durukan Şekerleme (DURKN)
|
0,0931544 TL
|
0,0791812 TL
|
Açıklanmadı