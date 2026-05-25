Borsa İstanbul’da halka açık şirketlerin temettü (nakit kar payı) dağıtım dönemi tüm hızıyla sürüyor. Son bir haftalık periyotta 12 şirket daha yatırımcılarının hesaplarına nakit temettü ödemelerini aktardı. Dağıtım takvimine aynı hafta içerisinde 6 yeni şirketin daha dâhil olmasıyla birlikte, 2026 yılında temettü ödemesi yapacağını duyuran toplam şirket sayısı 87’ye yükseldi.

Rota Borsa'da yer alan habere göre; sermaye piyasası duyuruları ve şirket kap açıklamaları doğrultusunda, 24 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla güncellenen en son temettü takvimi ve hak kullanım detayları şu şekildedir:

Not: Önümüzdeki günlerde şirketlerin genel kurul toplantılarından çıkacak yeni kararlarla birlikte bu listeye yeni isimler eklenebilir.

2026 Yılı Güncel Temettü Takvimi ve Ödeme Listesi

Şirket Adı (Hisse Kodu)

Hisse Başına Brüt Temettü

Hisse Başına Net Temettü

Temettü Hak Kullanım Tarihi

Şişecam (SISE)

0,5876180 TL

0,4994753 TL

1 Haziran 2026

Akçansa (AKCNS)

1,8804153 TL

1,5983530 TL

1 Haziran 2026

Maçkolik (MACKO) - 1. Taksit

2,7000000 TL

2,2950000 TL

1 Haziran 2026

Ayes Çelik Hasır (AYES)

0,3529411 TL

0,2999999 TL

1 Haziran 2026

Ereğli Demir Çelik (EREGL)

0,5500000 TL

0,4675000 TL

3 Haziran 2026

İskenderun Demir Çelik (ISDMR)

4,5000000 TL

3,8250000 TL

3 Haziran 2026

TAB Gıda (TABGD)

5,0000000 TL

4,2500000 TL

4 Haziran 2026

Avrupakent GYO (AVPGY) - 2. Taksit

2,5000000 TL

2,5000000 TL

4 Haziran 2026

Atakey Patates (ATAKP)

0,7000000 TL

0,5950000 TL

5 Haziran 2026

Sümer Varlık Yönetim (SMRVA)

0,1882166 TL

0,1599841 TL

8 Haziran 2026

Şekerbank (SKBNK)

0,0640000 TL

0,0544000 TL

8 Haziran 2026

Yaprak Süt ve Besi (YAPRK)

0,0250000 TL

0,0212500 TL

10 Haziran 2026

Atp Yazılım (ATATP)

1,0000000 TL

0,8500000 TL

10 Haziran 2026

Bulls GYO (BULGS) - 1. Taksit

0,0932835 TL

0,0932835 TL

15 Haziran 2026

Bim Mağazalar (BIMAS) - 1. Taksit

2,0000000 TL

1,7000000 TL

17 Haziran 2026

Empa Elektronik (EMPAE)

0,1000000 TL

0,0850000 TL

18 Haziran 2026

Ülker Bisküvi (ULKER)

5,7328416 TL

4,8729153 TL

19 June 2026

Katılımevim (KTLEV) - 3. Taksit

0,0966183 TL

0,0821255 TL

23 Haziran 2026

Savur GYO (SVGYO)

0,0077000 TL

0,0077000 TL

23 Haziran 2026

Çemtaş (CEMTS)

0,3000000 TL

0,2550000 TL

24 Haziran 2026

Özak GYO (OZKGY)

0,1987000 TL

0,1987000 TL

24 Haziran 2026

Emlak Konut GYO (EKGYO)

0,6000000 TL

0,6000000 TL

24 Haziran 2026

Vakıf GYO (VKGYO)

0,1020289 TL

0,1020289 TL

24 Haziran 2026

Servet GYO (SRVGY) - 1. Taksit

0,0769230 TL

0,0769230 TL

25 Haziran 2026

Işık Plastik (ISKPL)

0,0004311 TL

0,0003664 TL

26 Haziran 2026

Halk GYO (HLGYO)

0,5755208 TL

0,5755208 TL

26 Haziran 2026

Kim Market (KIMMR) - 1. Taksit

0,2083333 TL

0,1770833 TL

30 Haziran 2026

Egeyapı Avrupa GYO (EGEGY)

0,3000000 TL

0,3000000 TL

30 Haziran 2026'ya kadar

Logo Yazılım (LOGO)

5,2631578 TL

4,4736841 TL

30 Haziran 2026'ya kadar

Pasifik GYO (PSGYO)

0,0101901 TL

0,0101901 TL

30 Haziran 2026'ya kadar

Ziraat GYO (ZRGYO)

0,0929499 TL

0,0929499 TL

30 Haziran 2026'ya kadar

Kocaer Çelik (KCAER)

0,1697127 TL

0,1442557 TL

1 Temmuz 2026

İndeks Bilgisayar (INDES)

0,2173345 TL

0,1847343 TL

1 Temmuz 2026

Dofer Yapı Malzemeleri (DOFER)

0,1899234 TL

0,1614348 TL

2 Temmuz 2026

Berkosan Yalıtım (BRKSN) - 1. Taksit

0,0588236 TL

0,0500000 TL

3 Temmuz 2026

Lila Kağıt (LILAK)

1,5254661 TL

1,2966461 TL

6 Temmuz 2026

Özsu Balık (OZSUB)

0,6166666 TL

0,5241666 TL

6 Temmuz 2026

Meysu Gıda (MEYSU)

0,0500000 TL

0,0425000 TL

7 Temmuz 2026

LDR Turizm (LIDER) - 2. Taksit

0,0356506 TL

0,0303030 TL

8 Temmuz 2026

Panelsan (PNLSN)

0,6879502 TL

0,5847576 TL

8 Temmuz 2026

Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 2. Taksit

0,0077651 TL

0,0066003 TL

14 Temmuz 2026

Gentaş Kimya (GENKM)

0,2052545 TL

0,1744663 TL

14 Temmuz 2026

Ege Profil (EGPRO) - 2. Taksit

0,6422018 TL

0,5458715 TL

16 Temmuz 2026

Göltaş Çimento (GOLTS)

4,1666666 TL

3,5416666 TL

17 Temmuz 2026

Başkent Doğalgaz (BASGZ)

2,0000000 TL

1,7000000 TL

20 Temmuz 2026

Tav Havalimanları (TAVHL) - 1. Taksit

1,8049898 TL

1,5342413 TL

21 Temmuz 2026

Katılımevim (KTLEV) - 4. Taksit

0,0966183 TL

0,0821255 TL

21 Temmuz 2026

Graintürk Holding (GRTHO) - 2. Taksit

0,4490712 TL

0,3817105 TL

22 Temmuz 2026

Mercan Kimya (MERCN)

0,2101160 TL

0,1785986 TL

28 Temmuz 2026

Osmanlı Yatırım (OSMEN) - 2. Taksit

0,0498242 TL

0,0423505 TL

29 Temmuz 2026

Mopaş Marketçilik (MOPAS) - 1. Taksit

0,2747252 TL

0,2335164 TL

31 Temmuz 2026

Boğaziçi Beton (BOBET)

0,4000000 TL

0,3400000 TL

5 Ağustos 2026

Doğuş Otomotiv (DOAS) - 2. Taksit

15,0000000 TL

12,7500000 TL

13 Ağustos 2026

Ahlatcı Doğal Gaz (AHGAZ)

0,0576923 TL

0,0490384 TL

24 Ağustos 2026

Enerya Enerji (ENERY)

0,0166666 TL

0,0141666 TL

25 Ağustos 2026

Türkiye Sigorta (TURSG)

0,3000000 TL

0,2550000 TL

27 Ağustos 2026

Suwen Tekstil (SUWEN)

0,1785714 TL

0,1517856 TL

31 Ağustos 2026

Berkosan Yalıtım (BRKSN) - 2. Taksit

0,0588236 TL

0,0500000 TL

4 Eylül 2026

LDR Turizm (LIDER) - 3. Taksit

0,0356506 TL

0,0303030 TL

8 Eylül 2026

Büyük Şefler (BIGCH)

0,1000000 TL

0,0850000 TL

13 Eylül 2026

Bulls GYO (BULGS) - 2. Taksit

0,0932835 TL

0,0932835 TL

15 Eylül 2026

Bim Mağazalar (BIMAS) - 2. Taksit

2,5000000 TL

2,1250000 TL

16 Eylül 2026

Pınar Et ve Un (PETUN) - 2. Taksit

0,2450000 TL

0,2082500 TL

21 Eylül 2026

Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 3. Taksit

0,0077651 TL

0,0066003 TL

22 Eylül 2026

Tav Havalimanları (TAVHL) - 2. Taksit

1,8049898 TL

1,5342413 TL

22 Eylül 2026

Maçkolik (MACKO) - 2. Taksit

1,8000000 TL

1,5300000 TL

22 Eylül 2026

Kim Market (KIMMR) - 2. Taksit

0,2083333 TL

0,1770833 TL

25 Eylül 2026

Lokman Hekim (LKMNH) - 2. Taksit

0,2314814 TL

0,1967591 TL

28 Eylül 2026

Tüpraş (TUPRS) - 2. Taksit

6,7469533 TL

5,7349103 TL

30 Eylül 2026

Desa Deri (DESA) - 1. Taksit

0,0840336 TL

0,0714285 TL

30 Eylül 2026

Sumaş Suni Tahta (SUMAS)

2,1688837 TL

1,8435511 TL

30 Eylül 2026'ya kadar

Anadolu Efes (AEFES) - 2. Taksit

0,1697500 TL

0,1442875 TL

5 Ekim 2026

Ebebek (EBEBK) - 1. Taksit

0,6250000 TL

0,5312500 TL

15 Ekim 2026

Baştaş Başkent Çimento (BASCM)

1,0606060 TL

0,9015151 TL

21 Ekim 2026

Osmanlı Yatırım (OSMEN) - 3. Taksit

0,0498242 TL

0,0423505 TL

26 Ekim 2026

Servet GYO (SRVGY) - 2. Taksit

0,0769230 TL

0,0769230 TL

26 Ekim 2026

Desa Deri (DESA) - 2. Taksit

0,0960384 TL

0,0816326 TL

30 Ekim 2026

LDR Turizm (LIDER) - 4. Taksit

0,0356506 TL

0,0303030 TL

6 Kasım 2026

Kuzey Boru (KBORU)

0,0208180 TL

0,0176953 TL

10 Kasım 2026

Gıpta Kırtasiye (GIPTA) - 4. Taksit

0,0077651 TL

0,0066003 TL

17 Kasım 2026

Aselsan (ASELS)

0,4276315 TL

0,3634867 TL

24 Kasım 2026

Desa Deri (DESA) - 3. Taksit

0,0960384 TL

0,0816326 TL

30 Kasım 2026

Turkcell (TCELL)

4,0000000 TL

3,4000000 TL

9 Aralık 2026

Ebebek (EBEBK) - 2. Taksit

0,6250000 TL

0,5312500 TL

15 December 2026

Bim Mağazalar (BIMAS) - 3. Taksit

2,5000000 TL

2,1250000 TL

16 Aralık 2026

Servet GYO (SRVGY) - 3. Taksit

0,0769230 TL

0,0769230 TL

25 Aralık 2026

Servet GYO (SRVGY) - 4. Taksit

0,0769230 TL

0,0769230 TL

25 Şubat 2027

Gen İlaç (GENIL) - 3 Taksit

0,0483983 TL

0,0411385 TL

Açıklanmadı

Meditera Tıbbi Malzeme (MEDTR) - 3 Taksit

0,3403359 TL

0,2892855 TL

Açıklanmadı

İşbir Holding (ISBIR)

1,0000000 TL

0,8500000 TL

Açıklanmadı

İşbir Sentetik (ISSEN)

0,0400000 TL

0,0340000 TL

Açıklanmadı

Galata Wind (GWIND)

0,7407407 TL

0,6296295 TL

Açıklanmadı

SDT Uzay ve Savunma (SDTTR) - 2 Taksit

0,1824008 TL

0,1550406 TL

Açıklanmadı

Doğu Aras Enerji (ARASE)

2,0000000 TL

1,7000000 TL

Açıklanmadı

Elite Naturel (ELITE)

0,1000000 TL

0,0850000 TL

Açıklanmadı

Akfen GYO (AKFGY)

0,0136764 TL

0,0116249 TL

Açıklanmadı

Global Yatırım Holding (GLYHO)

0,1025641 TL

0,0871794 TL

Açıklanmadı

Limak Çimento (LMKDC)

2,0000000 TL

1,7000000 TL

Açıklanmadı

Koleksiyon Mobilya (KLSYN)

0,1500000 TL

0,1275000 TL

Açıklanmadı

Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)

0,4279600 TL

0,4279600 TL

Açıklanmadı

Bülbüloğlu Vinç (BVSAN) - 2 Taksit

1,4529342 TL

1,2349940 TL

Açıklanmadı

Kervan Gıda (KRVGD)

0,0364561 TL

0,0309876 TL

Açıklanmadı

Sun Tekstil (SUNTK)

0,5165000 TL

0,4390250 TL

Açıklanmadı

Durukan Şekerleme (DURKN)

0,0931544 TL

0,0791812 TL

Açıklanmadı