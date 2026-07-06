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1992 yılında Paul Verhoeven'in yönetmenliğinde vizyona giren ve Sharon Stone'un unutulmaz Catherine Tramell performansıyla sinema tarihine geçen film, bir rock yıldızının cinayetini araştıran dedektif Nick Curran ile baş şüpheli Catherine Tramell arasındaki tehlikeli ilişkiyi konu alıyordu.

Yeni projede yapımcılığı Scott Stuber, Nick Nesbitt ve Craig Baumgarten üstlenirken, senaryoyu yine serinin yaratıcısı Joe Eszterhas kaleme aldı.

Interview Magazine'e konuşan Eszterhas, kendisine yöneltilen "Bu hikâye nasıl yeniden anlatılabilir?" sorusuna, seriyi özüne döndürme fikriyle yaklaştığını söyledi.

Ünlü senarist, 2006 yılında vizyona giren Temel İçgüdü 2 hakkında ise sert eleştirilerde bulundu. Devam filminin yapım sürecinde yer almaması için kendisine 1,5 milyon dolar ödendiğini belirten Eszterhas, yapımcıların ilk filmin cesur tavrını tekrarlamaktan çekindiğini savundu.

Eszterhas, "Ortaya Londra'da geçen sıradan bir polisiye çıktı. İlk filmin zekâsı, tutkusu ve provokatif ruhu tamamen kaybolmuştu. Buna rağmen yıllar içinde düzenlenen özel gösterimlerde izleyicilerin hâlâ ilk filme büyük ilgi gösterdiğine bizzat tanık oldum" ifadelerini kullandı.

Sharon Stone'un yeniden Catherine Tramell karakterini canlandırdığı 2006 yapımı devam filmi, gişede beklenen başarıyı yakalayamamıştı. İlk film dünya genelinde 352 milyon dolar hasılat elde ederken, ikinci film yalnızca 38 milyon dolarda kalmıştı.

CATHERİNE TRAMELL'IN KIZI HİKÂYEYE DAHİL OLUYOR

Yeni senaryoyla ilgili ilk ipuçlarını da paylaşan Eszterhas, izleyicileri yine cesur ve tartışma yaratacak bir filmin beklediğini söyledi.

"Senaryoyu yeni tamamladım. Bazı diyaloglar insanları kahkahaya boğacak, bazıları ise öfkelendirecek. Ancak eminim ki eleştirenler bile filmi izlerken keyif alacak. İlk filmin başarısında aylarca süren tartışmaların ve protestoların büyük payı vardı. Ben tartışmalardan hiçbir zaman çekinmedim."

Senarist ayrıca yeni filmin en dikkat çekici ayrıntısını da açıkladı. Hikâyede Catherine Tramell geri dönerken, bu kez yanında kızı Jezebel de yer alacak. Eszterhas, karakterle ilgili daha fazla ayrıntı paylaşmasa da filmin "vahşi ve baştan çıkarıcı bir yolculuk" olacağını söyledi.

SHARON STONE MESAFESİNİ KORUYOR

Öte yandan Catherine Tramell karakteriyle kariyerinin en ikonik performanslarından birine imza atan Sharon Stone, yeni projeye temkinli yaklaşıyor.

Stone, geçen yıl verdiği bir röportajda, "Eğer yine ikinci filmdeki gibi bir sonuç ortaya çıkacaksa neden yeniden çekiliyor anlayamıyorum. Yine de yapmak istiyorlarsa buyursunlar, bol şans." sözleriyle projeye ilişkin görüşünü dile getirmişti.