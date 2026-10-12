Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



TEMA Vakfı Bilecik Merkez İlçe Sorumlusu olarak göreve başlayan Hatice Beşli Karaoğlu, kentte çevre bilincini geliştirmek ve doğal varlıkların korunmasına yönelik çalışmalara gönüllü katılımını artırmak istediklerini açıkladı.

Karaoğlu, öncelikleri arasında çocukların ve gençlerin doğayla bağlarını güçlendirmenin bulunduğunu belirtti. Bu kapsamda okullar ve gönüllü öğretmenlerle birlikte çalışarak TEMA’nın ücretsiz doğa eğitimlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedeflediklerini ifade etti.

Tarım toprakları, su kaynakları, meralar ve ormanların korunması konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Karaoğlu, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalışmalar yürütmek istediklerini söyledi.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Karaoğlu, kurumsal iletişim, proje koordinasyonu ve sosyal sorumluluk alanlarındaki deneyimlerini çevre çalışmalarına aktaracağını belirterek Bileciklileri TEMA gönüllüsü olmaya davet etti.