Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Trabzon Şube’sini ziyaret ederek Şube Başkanı Erdoğan Usta ve dernek yöneticileriyle kahvaltı programında bir araya geldi. Programa Belediye Başkan Yardımcısı Ernul Arslan, TEMAD Trabzon Şubesi Onursal Başkanı Yunus Ofluoğlu, Kadın Komisyonu Başkanı Suna Aydın, dernek yöneticileri ve emekli astsubaylar ile eşleri katıldı.

ŞUBE BAŞKANI USTA: “BİZE TAHSİS ETTİĞİNİZ YER SAYESİNDE PARMAKLA GÖSTERİLİYORUZ, ÇOK TEŞEKKÜR EDERİZ”



Şube Başkanı Erdoğan Usta, 36 yıldır kirada olan derneğin, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın desteğiyle kiradan kurtularak güzel bir yere kavuştuğunu söyledi.



Sağlanan destek için Başkan Kaya’ya teşekkür eden Usta, “Trabzon TEMAD ailesi olarak sizi burada ağırlamaktan çok memnunuz. Bize çok güzel bir imkan sağladınız. Derneğimiz 36 yıldır kiradaydı. Son 2 yıldır sizin sayenizde ekonomik olarak rahata erdik. Bu imkânla sosyal faaliyetlerimizi de artırdık. Sizlere çok teşekkür ediyoruz” dedi.



Ortahisar Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen yer sayesinde Türkiye’deki tüm dernekler arasında parmakla gösterildiklerini ifade eden Usta, “Şu anda bizim yüz şubemiz var. İnanın parmakla gösterilen şubelerden biriyiz, bu sizin sayenizde. Bizi ziyarete gelen arkadaşlarımız, “Başkan size muhteşem bir yer vermiş” diyorlar. Desteğiniz için tekrar teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN KAYA: “SİZLER HER ŞEYİN EN GÜZELİNE LAYIKSINIZ”



Ülkeye büyük hizmetler vermiş astsubayların yer sorununu çözmenin kendileri için bir lütuf değil, bir görev olduğunun altını çizen Başkan Kaya, “Şube binası sıkıntısından sizleri kurtarmış olmak bizleri de çok mutlu etti. Burayı size tahsis etmek bizim için bir lütuf değil, bir sorumluluk ve önemli bir görevdir. Bugün bayrağımız bu topraklarda dimdik dalgalanıyorsa, insanlarımız huzur içinde, barış içinde, evlerinde mutlu bir biçimde yaşıyorsa, bu sizlerin, askerimizin sayesindedir, Allah sizlerden razı olsun. Sizler, her zaman daha iyisine layıksınız. Gönül isterdi ki, size daha iyi şartlarda bir yer verebilelim ancak imkânlarımız şimdilik buna yetiyor. Fakat sizler burayı çok harika bir yer haline getirdiniz. Bunun temelinde, aldığınız öğretinin, disiplinin çok büyük etkisi var. Gerçekten çok güzel bir yer olmuş, hepinizin emeğine sağlık. Elimizden geldiğince birbirimize destek olarak ülkemize, milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.



Başkan Kaya kahvaltı programının ardından, derneğin anı defterine duygu ve düşüncelerini ifade eden bir yazı yazdı. Ziyaret, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.