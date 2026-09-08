Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

‎

‎TEMA Vakfı Bilecik'te, doğal varlıkların korunmasına yönelik çalışmalarına gönüllü olarak destek verecek Gönüllü İl Temsilcisi arıyor.

‎

‎Vakıf tarafından yapılan duyuruda, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması amacıyla yürütülen çalışmalara TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda katkı sağlayabilecek gönüllüler için temsilci başvurularının başladığı bildirildi.

‎

‎Gönüllü İl Temsilcisi olarak görev almak isteyenlerin, TEMA Vakfı’nın doğayı koruma mücadelesinin yerelde yürütülmesine destek vermesi hedefleniyor.

‎

‎Duyuruda ayrıca ilanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla vatandaşlardan kendi çevrelerinde paylaşmaları istendi.

‎

‎Başvurular, TEMA Vakfı’nın resmi internet sitesinde bulunan Temsilci Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

‎

‎Gönüllü Temsilci Başvuru Formu:

‎

‎https://www.tema.org.tr/temsilci-basvuru