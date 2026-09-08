Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
TEMA Vakfı Bilecik'te, doğal varlıkların korunmasına yönelik çalışmalarına gönüllü olarak destek verecek Gönüllü İl Temsilcisi arıyor.
Vakıf tarafından yapılan duyuruda, başta toprak olmak üzere tüm doğal varlıkların korunması amacıyla yürütülen çalışmalara TEMA Vakfı’nın değerleri doğrultusunda katkı sağlayabilecek gönüllüler için temsilci başvurularının başladığı bildirildi.
Gönüllü İl Temsilcisi olarak görev almak isteyenlerin, TEMA Vakfı’nın doğayı koruma mücadelesinin yerelde yürütülmesine destek vermesi hedefleniyor.
Duyuruda ayrıca ilanın daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla vatandaşlardan kendi çevrelerinde paylaşmaları istendi.
Başvurular, TEMA Vakfı’nın resmi internet sitesinde bulunan Temsilci Başvuru Formu üzerinden gerçekleştirilebiliyor.
Gönüllü Temsilci Başvuru Formu:
https://www.tema.org.tr/temsilci-basvuru