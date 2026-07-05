Gayrimenkul ve turizm sektörünün önemli aktörlerinden Artaş Holding bünyesinde faaliyet gösteren Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (GYO), sektörde büyük yankı uyandıran stratejik bir satış kararını duyurdu. Şirket, İstanbul'un en kritik ulaşım akslarından biri olan TEM Otoyolu üzerinde konumlanan ve yıllardır Radisson markasıyla hizmet veren 26 katlı dev otelin satış sürecini resmen başlattı.

SATIŞ KARARI KAP'A BİLDİRİLDİ

Yatırımcıların ve sektör temsilcilerinin yakından takip ettiği gelişme, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle netlik kazandı. Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yükselen, 141 oda ve 440 yatak kapasitesine sahip olan "Radisson Residences Avrupa TEM İstanbul" yeni sahibini bekliyor.

DEĞERİ DUDAK UÇUKLATTI: 2 MİLYAR LİRAYA YAKLAŞTI

KAP'a yapılan açıklamada, turizm amaçlı apart konaklama tesisi olarak faaliyet gösteren dev yapının güncel değerleme raporu sonuçları da kamuoyuyla paylaşıldı. 2025 Yıl Sonu Değerleme Raporu baz alındığında; tesisin KDV hariç pazar değeri 1 milyar 615 milyon 950 bin lira olarak tespit edilirken, KDV dahil toplam değeri ise 1 milyar 939 milyon 140 bin liraya ulaşıyor.

İŞLETMECİYLE YOLLAR AYRILDI, TAHLİYE İÇİN SÜRE VERİLDİ

Satış sürecinin hızlı ve pürüzsüz ilerlemesi adına operasyonel kararlar da gecikmedi. Avrupakent GYO Yönetim Kurulu, otelin mevcut işletmecisi Pantur Otelcilik ve Turizm Hizmetleri A.Ş. ile olan işletme ve kira sözleşmesini 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla karşılıklı mutabakatla feshetti.

Tesisin satışa tam anlamıyla hazır hale getirilmesi amacıyla, mevcut işletmeci firmaya binayı tahliye etmesi için 31 Ağustos 2026 tarihine kadar süre tanındı. Şirket yönetimi, bu geçiş döneminin planlı ve sorunsuz bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

Stratejik konumu ve yüksek konaklama kapasitesiyle İstanbul turizminde önemli bir yere sahip olan 26 katlı dev yapının yeni sahibinin kim olacağı ve sürecin detayları, Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında şeffaflıkla paylaşılmaya devam edecek.