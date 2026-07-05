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Kaynak: DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi TEM Otoyolu geçişinde gece saatlerinde yürekleri yakan bir trafik kazası meydana geldi. Arıza yapan araçlarını emniyet şeridine çeken bir ailenin otomobiline hızla gelen bir tırın çarpması sonucu, 7 yaşındaki çocuk yaşamını yitirirken 3 kişi de hastanelik oldu.

ARIZAYA BAKMAK İÇİN İNDİLER, DEHŞETİ YAŞADILAR

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 02.00 sularında TEM Otoyolu Maşukiye Mahallesi mevkisinde, Ankara istikametinde gerçekleşti. İ.M. idaresindeki 34 FUN 897 plakalı otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle arıza yaptı. Sürücü İ.M., aracı güvenli olduğunu düşünerek emniyet şeridine park etti.

Sürücü İ.M. ve eşi G.M., sorunu anlamak için araçtan inip kontrollerini yaptıkları esnada arkadan gelen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 ANA 796 dorse plakalı tır, park halindeki otomobile şiddetle çarptı.

TIR SULAMA KANALINA UÇTU

Korkunç çarpışmanın etkisiyle otomobil metrelerce sürüklenerek hurdaya dönerken, kontrolden çıkan dev tır yol kenarındaki ağaçları devirip sulama kanalına uçtu. Çevredeki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

MİNİK BEDENİ KURTARILAMADI

Bölgeye hızla ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, kaza anında otomobilin içinde bulunan 7 yaşındaki E.M.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Feci kazadan yaralı olarak kurtulan anne G.M., baba İ.M. ve çiftin diğer çocuğu, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden minik E.M.'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Dehşet saçan tırın şoförü ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak karakola götürüldü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.