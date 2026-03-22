Efeler ilçesinde, polis emeklisi babaları Cengiz Yılmaz’ın yolundan ilerlemeyi seçen 36 yaşındaki ikiz kardeşler Musluhan ve Metehan Yılmaz, 2009’da kazandıkları polislik sınavıyla ilk kez birbirlerinden ayrıldı.

Musluhan Hatay’daki, Metehan ise Erzincan’daki polis meslek yüksekokulunda eğitim aldı.

Eğitimlerini tamamladıktan sonra Musluhan İstanbul’da, Metehan ise Eskişehir’de göreve başladı. İkizler, 7 yıl aradan sonra şark görevinde Şırnak’ta tekrar bir araya geldi.

Yaklaşık 5 yıl Şırnak’ta görev yaptıktan sonra kardeşler, 2021’de Aydın’da aynı timde çalışmaya başladı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bağlı, Yunuslar olarak tanınan motosikletli polis timinde görev alan ikizler, olaylara birlikte müdahale ediyor.

"TELSİZ SESLERİYLE BÜYÜDÜK"

Aynı motosiklette görev yapan ve vatandaşlar tarafından zaman zaman karıştırılan kardeşlerden Musluhan Yılmaz, polislik tutkusunun çocukluk yıllarına uzandığını ifade etti.

Babalarının polis olması sayesinde küçük yaştan itibaren polislerin içinde büyüdüklerini anlatan Yılmaz, "Çocukluğumuz polis arabalarında geçti. Telsiz sesleriyle büyüdük biz. O yüzden polislik bizde çocukluk aşkı oldu. O yüzden bu polislik sevdası, aşkı oradan geliyor. Polislik deyince aklımıza tabii ki ilk gelen vatanımıza, milletimize faydalı bireyler olabilmek. Vatandaşımıza, halkımıza yardımcı olabilmek en büyük amaçlarımızdan biri." dedi.

İkiziyle aynı üniformayı taşımanın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu belirten Yılmaz, zor zamanlarda birbirlerine destek ve moral verdiklerini söyledi.

"GÖRENLER ŞAŞIRIYOR"

Metehan Yılmaz da babasını örnek aldığını, çocukluğundan beri polis üniforması giymeyi hayal ettiğini paylaştı.

Yılmaz, ikiziyle birlikte görev yaparken zaman zaman komik durumlarla karşılaştıklarını belirterek, "Bize 'Yarım saat önce beraberdik ağabey beni nasıl tanımadın?' diyenler oluyor. Halbuki ben o değildim. İkiz kardeşimle oturup sohbet, muhabbet etmişler. O kişinin ben olduğumu sanıyorlar. Böyle komik tarafları oluyor ama güzel, gurur verici bir duygu." diye konuştu.

Çocukluklarının Aydın’da geçtiğini hatırlatan Yılmaz, yıllar sonra aynı sokaklarda halkın güvenliği için görev yapmanın onları mutlu ettiğini vurguladı.

Yunus timleri amiri Komiser Melik Arı ise ikizleri uzun süre karıştırdıklarını ancak zamanla ayırt etmeyi öğrendiklerini ifade ederek, "Biz Türk polisi olarak verdiğimiz eğitimler, gösterdiğimiz görev disiplini ve vatan sevgisiyle aslında bütün polis teşkilatı birbirinin benzeridir. Ekibimizde bulunan Musluhan ve Metehan bunun ete kemiğe bürünmüş halidir." dedi.