Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

Ömrünü tamamlayan Türksat 3-A uydusundaki televizyon ve radyo yayınları, 15 Ağustos’u 16 Ağustos’a bağlayan gece yeni nesil ve daha yüksek kapasiteli uydulara taşındı.

Geçişle birlikte bazı uydu alıcıları yeni frekansları otomatik olarak güncellerken, bazı cihazlarda kullanıcıların manuel ayar yapması gerekti. Televizyonlarını açtıklarında kanalları göremeyen veya sinyal sorunu yaşayan çok sayıda kullanıcı ise çağrı merkezlerine yöneldi.

ÇAĞRI SAYISI 10 KATINA ÇIKTI

D-Smart Müşteri Hizmetleri Direktörü Cenk Toker, uydu değişiminin ardından yaşanan yoğunluğun boyutunu açıkladı.

Normal bir pazar gününde yaklaşık bin 200 çağrı aldıklarını belirten Toker, geçişin gerçekleştiği 16 Ağustos Pazar günü bu rakamın 11 bin 500’e ulaştığını söyledi. Böylece çağrı merkezine başvuranların sayısı kısa sürede yaklaşık 10 katına çıktı.

EN ÇOK KANAL VE SİNYAL SORUNU YAŞANDI

Yoğunluğun pazartesi günü azalmaya başladığını belirten Toker, çağrı sayısının 8 bin 500 seviyelerine gerilediğini aktardı.

Kullanıcıların en sık karşılaştığı problemin uydu alıcısı açıldığında kanalların görüntülenmemesi olduğunu ifade eden Toker, TKGS uyumlu olmayan cihazlarda gerekli dağıtıcı frekansların kurulması için destek verdiklerini kaydetti.

Belirli kanalların kaybolması durumunda ise ilgili kanallara ait güncel frekans bilgilerinin kullanıcılara iletildiğini söyledi.

BAZI KULLANICILARIN İŞLEM YAPMASINA GEREK KALMADI

Dijital yayın platformlarında ise frekans yenileme işlemlerinin sistem üzerinden gerçekleştirilebildiğini belirten Toker, D-Smart kullanıcılarının manuel bir ayar yapmasına ihtiyaç kalmadığını ifade etti.

Toker, uydu geçişinin ilk aşamada yoğunluğa neden olmasına rağmen yeni teknolojilerin orta ve uzun vadede hem izleyiciler hem de yayın platformları açısından avantaj sağlayacağını belirtti.