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Rusya'da, popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında yeni bir hukuki süreç başlatıldı. Rus makamlarının, Durov hakkında "terör faaliyetlerine yardım" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkardığı öne sürüldü.

Ajanshaber'in haberine göre, karar, Telegram ile Rusya arasında uzun süredir devam eden hukuki ve idari gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

"TERÖR FAALİYETLERİNE YARDIM" SUÇLAMASI

Rusya'da alınan karara göre, Telegram'ın kurucusu Pavel Durov hakkında terör faaliyetlerine yardım ettiği iddiasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldı.

Konuyla ilgili soruşturmanın ayrıntılarına ilişkin resmi makamlar tarafından kapsamlı bir açıklama yapılmadı.

TELEGRAM DAHA ÖNCE DE YAPTIRIMLARLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞTI

Rusya ile Telegram arasında yaşanan anlaşmazlık yeni değil. Daha önce Rus makamları, platforma erişim engeli uygulamış ve çeşitli gerekçelerle Telegram'a 100 milyon rubleyi aşan para cezası vermişti.

Son gelişmeyle birlikte Telegram ve kurucusu Pavel Durov'a yönelik hukuki sürecin yeni bir aşamaya geçtiği değerlendiriliyor.

GÖZLER RESMİ AÇIKLAMALARDA

Pavel Durov hakkında çıkarıldığı belirtilen uluslararası arama kararına ilişkin Rus makamlarından ve Telegram cephesinden yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Sürece ilişkin yeni gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.