Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), çocukların dijital ortamda karşılaşabilecekleri potansiyel risklerden korunması amacıyla TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, X ve Discord platformlarını resen incelemeye aldı.

Bu inceleme, sosyal medya ve dijital platformlardaki risklere dikkat çekerken, Telegram’ın uyuşturucu ticaretinin merkezi hâline geldiğini ortaya koyuyor.

KALİTEDEN DE BAHSEDİYORLAR

Telegram üzerinden yürütülen uyuşturucu ticaretiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Sabah gazetesinde yer alan habere göre, satıcılar alıcılara gönderdikleri otomatik mesajlarda ürünlerinin “üst düzey kalite”de olduğunu belirtiyor ve düşük fiyat beklentisi olanları uyarıyor.

Gizliliği sağlamak amacıyla satıcılar, alıcıların konum bilgilerini talep ediyor. Ardından hangi üründen ne kadar almak istediklerini öğrenerek satış sürecini yönlendiriyorlar.

KRİPTO PARA İLE ÖDEME

Ödemelerde de gizliliğe önem veriliyor. Satıcılar, alışverişlerin kripto para üzerinden yapılmasını isterken, IBAN ile yapılan ödemelerde ek olarak yüzde 20 oranında komisyon talep ediyor.

Yüksek miktarda talep edildiğinde ise satıcılar temkinli davranıyor. Telegram üzerinden ulaşılan bir satıcı, elinde yeterli ürün olmadığını belirterek, alımın 1-2 ay içinde mümkün olabileceğini ifade ediyor. Ayrıca güven ortamı oluşturmak için önce küçük miktarlarda alışveriş yapılmasını öneriyor.