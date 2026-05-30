Telegram, 2021 yılında Wear OS platformuna verdiği desteği sonlandırmıştı. Akıllı saatlerde en çok eksikliği hissedilen mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram, uzun bir aranın ardından yeniden Wear OS platformuna geri dönüyor.

Şu anda uygulama yalnızca Google Play Store üzerinden Telegram Beta programına kayıtlı kullanıcılar tarafından indirilebiliyor.

TELEGRAM WEAR OS UYGULAMASI NELER SUNUYOR?

Donanım Haber'in derlediği habere göre, Yeni sürüm, işlevsellik açısından mobil uygulamaya oldukça yakın bir deneyim sunuyor. Arayüz hem tasarım hem de kullanım açısından telefondaki sürümle benzerlik gösteriyor. Bağlı telefondaki sohbet arka planları da saate otomatik olarak aktarılıyor.

Uygulamanın üst bölümünde sohbet veya grubun profil fotoğrafı, adı ve saat bilgisi yer alıyor. Wear OS cihazların dairesel ekran yapısına uyum sağlamak için bazı görsel düzenlemeler de yapılmış durumda.

Gruplar ve topluluklar için destek sunan uygulamada, katmanlı mesaj kartları sayesinde mesajların okunması daha kolay hale getirilmiş. Sohbet ekranının alt kısmında ise “Telefonda Aç” kısayolu bulunuyor. Bu özellik, kullanıcıların sohbeti anında akıllı telefon üzerinden devam ettirmesine imkân tanıyor.

