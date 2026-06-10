Sosyal mecralarda "iPhone'um tam şarj olmuyor" şikayetleri çığ gibi büyüyünce, meselenin aslında teknik bir arıza olmadığı anlaşıldı. Apple kullanıcılarının bir hata zannettiği bu durum, batarya ömrünü uzatmak için geliştirilmiş akıllı bir sistemden kaynaklanıyor. İşte bu kısıtlamanın arkasındaki sebepler ve ayarı kapatmanın en kolay yolu...
Telefonunuzun şarjı yüzde 80’de mi takılıyor? İşte nedeni ve çözümü
iPhone’unuzun şarjı yüzde 80'de takılıp kalıyorsa korkmayın, telefonunuz bozulmadı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu durumun arkasındaki sırrı ve telefonunuzu yeniden %100 şarj etmenin en kolay yolunu açıklıyoruz.
Pek çok iPhone sahibi, telefonları %80 şarj seviyesine geldiğinde dolumun durmasını bir teknik problem olarak görüyor. Ancak sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu durumun arkasında bir bozulma değil, Apple'ın pil sağlığını korumak adına devreye aldığı iki özel yazılımsal özellik yatıyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, Bataryanın ömrünü maksimuma çıkarmayı amaçlayan ilk faktör, "Optimize Edilmiş Pil Şarjı" özelliğidir. Bu akıllı mekanizma, telefonunuzu hangi saatlerde şarj ettiğinizi ve günlük kullanım alışkanlıklarınızı öğrenir.
Özellikle cihazınızı gece boyu prizde bıraktığınızda, şarj seviyesi %80’e ulaşınca dolum duraklatılır. Sistem, telefonu prizden çekeceğiniz tahmini süreyi hesaplayarak bu an gelmeden hemen önce dolumu tekrar başlatır ve %100'e tamamlar. Böylece bataryanın uzun saatler boyunca yüksek voltaja maruz kalması engellenmiş olur.
Şarjın %80'i geçmemesinin ikinci nedeni ise, iPhone 15 ve sonrasındaki yeni modellerde sunulan manuel şarj limiti özelliğidir. Kullanıcılar pil performansını uzun süre korumak amacıyla şarj sınırını kendileri belirleyebilirler.
Telefonun ilk kurulumu sırasında ya da ayarlar menüsü kurcalanırken bu sınırların farkında olmadan seçilmesi, cihazın hiçbir zaman tam şarj olmamasına neden olur.
Eğer telefonunuzun her zaman %100 şarj olmasını istiyorsanız, bu özelliği şu adımları takip ederek kolayca kapatabilirsiniz:
Telefonunuzdan Ayarlar uygulamasına girin.
Ekranı aşağı kaydırıp Pil seçeneğine dokunun.
Pil Sağlığı ve Şarj Etme bölümüne geçiş yapın.
Şarj Optimizasyonu seçeneğine tıklayarak buradaki sınırı "Yok" (Kapat) konumuna getirin.
Not: Bataryanızın uzun vadeli sağlığı için Apple'ın bu özellikleri açık tutmanızı önerdiğini unutmayın. Ancak gün içinde tam kapasite bataryaya ihtiyaç duyuyorsanız, yukarıdaki adımlarla kısıtlamayı tamamen kaldırabilirsiniz.
Cihazın sürekli olarak yüzde 100 kapasiteyle dolmasını isteyen kullanıcılar, aşağıdaki adımları takip ederek sınırlandırmayı kaldırabilir:
Telefonun Ayarlar menüsüne girin.
Pil seçeneğine dokunun.
Şarj Optimizasyonu bölümüne ilerleyin.
Aktif bir şarj limiti varsa, tercihi "Yok" veya "Yüzde 100" olarak
değiştirin.
Bu menü üzerinden hem manuel şarj sınırları hem de optimize edilmiş şarj fonksiyonu tamamen devre dışı bırakılabilmektedir.