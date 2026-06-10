Telefonunuzun şarjı yüzde 80’de mi takılıyor? İşte nedeni ve çözümü

Sosyal mecralarda "iPhone'um tam şarj olmuyor" şikayetleri çığ gibi büyüyünce, meselenin aslında teknik bir arıza olmadığı anlaşıldı. Apple kullanıcılarının bir hata zannettiği bu durum, batarya ömrünü uzatmak için geliştirilmiş akıllı bir sistemden kaynaklanıyor. İşte bu kısıtlamanın arkasındaki sebepler ve ayarı kapatmanın en kolay yolu...