Son günlerde telefon ekranlarında beliren +43 kodlu aramalar, Avrupa çapında büyük bir siber güvenlik krizine dönüşmüş durumda. Avusturya menşeli numaralar üzerinden yürütülen bu yeni nesil dolandırıcılık yöntemi, profesyonelce kurgulanmış bir "güven timsali" senaryosuyla işliyor.

HEDEFTE BANKA ŞİFRELERİNİZ VAR

Kendilerini üst düzey banka personeli olarak tanıtan dolandırıcılar, mağdurlara ulaştıklarında son derece resmi bir dil kullanıyor. "Veri güncellemesi", "şüpheli işlem kontrolü" veya "güvenlik teyidi" gibi bahanelerle kullanıcıları ikna eden şahıslar, asıl amaçları olan dijital bankacılık şifrelerine ve kimlik bilgilerine erişmek için zemin hazırlıyor.

İŞTE ASLA AÇMAMANIZ GEREKEN O NUMARALAR!

Güvenlik birimleri, saldırıların ana merkezi olarak tespit edilen ve kesinlikle geri dönülmemesi gereken kritik numaraları kamuoyuyla paylaştı.

+43 3723 6636228

+43 664 8570613

+43 3766 1315149

Bu şebekenin en belirgin özelliği "kurumsal maske" kullanması. Tanınmış büyük şirketlerin isimlerini referans göstererek mağdurun savunma mekanizmasını düşürüyorlar. Üstelik sistem, aynı numara üzerinden farklı zaman dilimlerinde defalarca arama yaparak, kullanıcının "önemli bir arama olabilir" düşüncesiyle yanıt vermesini zorluyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Siber güvenlik uzmanları, +43 ile başlayan ve rehberinizde kayıtlı olmayan aramalar için şu "altın kuralları" hatırlatıyor:

Aramayı Derhal Sonlandırın: Şüpheli bir ses duyduğunuz anda görüşmeyi kesin.

Numarayı Engelleyin: Cihazınızın ayarlarından numarayı engelleyerek spam bildiriminde bulunun.

Asla Paylaşmayın: Hiçbir banka personeli sizden telefon üzerinden dijital şifre, tek kullanımlık onay kodu veya kart numarası talep etmez.