Yeniçağ Gazetesi
04 Ocak 2026 Pazar
İstanbul 12°
Anasayfa Teknoloji Telefonunuzdaki uygulamalar sizi şaşırtacak: Hangi ülkeden çıktılar?

Telefonunuzdaki uygulamalar sizi şaşırtacak: Hangi ülkeden çıktılar?

YouTube’tan TikTok’a, Instagram’dan Spotify’a kadar her gün kullandığımız uygulamaların hangi ülkeden çıktığını biliyor musunuz? Telefonunuzdaki popüler uygulamaların kökenleri sizi şaşırtabilir.

Instagram | Amerika Birleşik Devletleri

Fotoğraf ve video paylaşım uygulaması.

YouTube | Amerika Birleşik Devletleri

Video izleme ve paylaşma platformu.

TikTok | Çin

Kısa ve eğlenceli videolar paylaşma platformu.

Telegram | Rusya

Hızlı ve güvenli mesajlaşma uygulaması.

Clash of Clans | Finlandiya

Strateji ve köy kurma oyunu.

Trendyol | Türkiye

Online alışveriş platformu.

Line | Japonya

Mesajlaşma ve arama uygulaması.

Ifood | Brezilya

Online yemek siparişi uygulaması.

VPN | İsviçre

İnternette gizlilik ve erişim sağlayan servis.

PUBG Mobile | Güney Kore

Hayatta kalma temalı battle royale oyunu.

Skyscanner | İngiltere

Uçak bileti ve seyahat karşılaştırma servisi.

SoundCloud | Almanya

Müzik paylaşım ve dinleme platformu.

Booking | Hollanda

Otel ve konaklama rezervasyon sitesi.

Flixbus | Almanya

Otobüs bileti ve seyahat uygulaması.

Snapchat | Amerika Birleşik Devletleri

Kaybolan mesajlar ve hikâyeler için sosyal medya uygulaması.

Shazam | İngiltere

Çalan müziği tanıyan uygulama.

Spotify | İsveç

Müzik ve podcast dinleme platformu.

Yandex | Rusya

Arama motoru ve dijital servisler platformu.

KakaoTalk | Güney Kore

Mesajlaşma uygulaması.

Canva | Avustralya

Grafik tasarım ve sunum hazırlama aracı.

WeTransfer | Hollanda

Büyük dosya gönderme servisi.

Revolut | İngiltere

Dijital bankacılık ve ödeme uygulaması.

Shopify | Kanada

E-ticaret sitesi kurma platformu.

PDF | İsviçre

Dijital belge görüntüleme ve paylaşma formatı.

Kaspersky | Rusya

Siber güvenlik ve antivirüs yazılımı.

Angry Birds | Finlandiya

Fırlatma mekaniğine dayalı mobil oyun.

Temu | Çin

Uygun fiyatlı ürünlerin satıldığı alışveriş uygulaması.

CapCut | Çin

Mobil video düzenleme uygulaması.

Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
