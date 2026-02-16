İstanbul’da beklenen büyük deprem korkusu, birçok İstanbulluyu geceleri tedirgin etmeye devam ediyor. Dün gece yarısı çok sayıda cep telefonuna gelen deprem uyarısı, kısa süreli paniğe yol açtı. Vatandaşlar uykudan uyanırken sosyal medyada “Depremi hisseden var mı?” paylaşımları hızla yayıldı.

2,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, 16 Şubat 2026 saat 00.18’de İstanbul’un Çatalca ilçesi merkezli 2,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 9,75 kilometre derinlikte meydana gelirken, çevre ilçelerde hafif şekilde hissedildi.

BİLDİRİM PANİĞE NEDEN OLDU

Akıllı telefonlara gelen deprem erken uyarı bildirimi, özellikle gece yarısı saati nedeniyle birçok kişide korku ve endişe yarattı. Bazı vatandaşlar sarsıntı hissetmediklerini ifade ederken, yüksek sesli alarm uyku düzenlerini bozdu ve kısa süreli telaşa sebep oldu.

AFAD, bu tür resmi uyarıların yetkili kurumların sismik verileriyle eşleştiğini vurguladı. Sistemler otomatik olarak çalışırken, bazı mobil uygulamaların farklı kaynaklardan gelen verilerle yanıltıcı bildirimler gönderebileceği ve paniğe yol açabileceği daha önce de belirtilmişti.

Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin depremin büyüklüğü ve merkez üssüne göre saniyeler öncesinden hayat kurtarabileceğini hatırlatıyor. Bu sistemler, Android ve iOS cihazlarda kullanıcıların etkinleştirdiği ayarlar üzerinden işliyor.