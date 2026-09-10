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Son ayların parti transferlerinde gündemden düşmeyen şehri İzmir yeni bir transfer haberi ile yine gündemde. Cemil Tugay'ın ısrarlı yalanlamalarına rağmen AK Parti'ye katılacağı kuvvetli şekilde dile getirilirken bu kez haber İzmir'in iki önemli ilçesinden geldi.



Kulislerde yansıyan bilgilere göre, her iki belediye başkanı da transfer görüşmelerini tamamlamak amacıyla şu an Ankara'da bulunuyor. İddialara göre, Saniye Bora Fıçı ve Onur Emrah Yıldız'ın telefonlarını kapattığı ve partililerle iletişim kurmadığı belirtiliyor.

ROZETLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TAKACAK





CHP'nin kalesi olarak bilinen İzmir'den gelen bu haberler medya ve siyasette şok etkisi yaratırken, iki ismin de AK Parti'ye resmi olarak katılması bekleniyor. Kulislere yansıyan bir diğer bilgiye göre ise, Foça ve Çiğli belediye başkanlarının AK Parti rozetlerini bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takacak.

ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLARI AK PARTİ YOLUNDA MI?

Öte yandan AK Parti'ye geçeceği konuşulan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yakın zamanda talihsiz bir olay yaşamıştı. 20 Ağustos'ta Yıldız'ın park halindeki makam aracına silahlı saldırı düzenlenmiş, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklanmıştı.









31 Mart Yerel Seçimleri'nde CHP'den Foça Belediye Başkanı seçilen Fıçı'nın parti değiştireceğine yönelik gelişmenin ardından sosyal medya hesabındaki hareketlilik de dikkat çekti.

CHP'LİLERİ TAKİPTEN ÇIKTI

Fıçı'nın sosyal medya hesabından çok sayıda CHP'li ismi takipten çıktığı görüldü. Belediye başkanının ayrıca paylaşımlarını yorumlara kapattığı belirtildi.

Saniye Bora Fıçı'nın yarın AK Parti'ye katılması beklenirken, parti değişikliğine ilişkin Fıçı'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi.