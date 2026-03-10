Yeniçağ Gazetesi
Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi

Sesli iletişim amacıyla ortaya çıkan telefon, 1876’dan bugüne evrim geçirerek sosyalleşmenin, işin ve eğlencenin vazgeçilmezi haline geldi. Artık dünya nüfusunun büyük çoğunluğu iletişim ve internet için telefonu kullanıyor.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 1

Telefonun doğuşu ve küresel yayılımı

İskoç asıllı ABD’li mucit Alexander Graham Bell ve yardımcısı Thomas Watson, 10 Mart 1876’da Boston’da tarihe geçen ilk telefon görüşmesini gerçekleştirdi.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 2

“Telos” (uzak) ve “phone” (ses) kelimelerinden türeyen telefon, kablolar aracılığıyla uzak mesafelerde anlık sesli iletişim sağladı.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 3

Bell’in gösteriminde, yan odadaki asistanına ilettiği mesaj, iki oda arasındaki iletişimin ilk örneği olarak tarihe geçti.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 4

ABD’de kablolarla yaygınlaşan telefon, 1915’te New York ve San Francisco arasında kıtalararası konuşmaya imkan verdi. Türkiye’de telefonun kullanımı ise 1908’de başladı; Kadıköy ve Beyoğlu santralleri 1911’de hizmete alındı. İlk otomatik santral ise 1926’da Ankara’da kuruldu.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 5

Cep telefonlarından akıllı telefonlara

1973’te Motorola yöneticisi Martin Cooper, elde taşınabilen ilk cep telefonu ile görüşme gerçekleştirdi. 1999’da ilk kameralı cep telefonları, 2007’de dokunmatik akıllı telefonlar piyasaya çıktı. İnternet hızlarının artmasıyla telefonlar, sosyalleşmenin, eğlencenin ve iş hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 6

Dünya ve Türkiye akıllı telefonla çevrimiçi

“Digital 2026” raporuna göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 70’i mobil telefon kullanıyor ve mobil cihazların yüzde 93,7’si akıllı telefonlardan oluşuyor. Kullanıcılar günde ortalama 6 saat 43 dakikayı internette geçiriyor; bunun 4 saat 2 dakikası mobil cihazlarda ve yaklaşık 2 saat 28 dakikası sosyal medyada harcanıyor.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 7

Türkiye ise günlük internet kullanımında dünya ortalamasının üzerinde. Türk kullanıcılar günde ortalama 7 saat 15 dakikasını internette geçirirken, bunun 4 saat 35 dakikası akıllı telefonlardan, 2 saat 55 dakikası ise sosyal medyaya ayrılıyor.

Telefondan akıllı ekrana uzanan yol: 150 yılın hikayesi - Resim: 8

Telefon artık sadece iletişim aracı değil; sosyalleşme, bilgiye erişim ve eğlenceyi bir arada sunan merkezi bir platform haline geldi.

Kaynak: AA
