İktidarın yerli üretimi teşvik etme bahanesiyle getirdiği yasaklara rağmen yerli üretim ve tüketim teşvik edilemedi. Kullanıcıların tercihi yurt dışı üretim telefonlar olurken, ithalat faturası 3 milyar doları aştı. Yerli üretim hedefleriyle piyasa gerçekleri arasındaki uçurum bir kez daha gözler önüne serildi.

YASAK POLİTİKASI TUTMADI

İktidarın "yasak" politikası telefonlara taksit sınırı getirirken, vatandaş buna rağmen yabancı üretimi tercih etti. Yerli üretim cep telefonlarındaki beklentinin karşılanamaması ve pazarda rekabet edecek seviyelere çıkamamasının etkisi ise bu tercihlerde belirleyici oldu.

İTHALAT REKORU KIRILDI

2024’te ithalat 5 milyon adet ve 2,61 milyar dolar olurken, 2025’te artış daha da hızlandı. 2025 verilerine göre cep telefonu ithalatı 6,1 milyon adet ve 3,03 milyar dolar ile rekor seviyelere yaklaştı. Bu artışta, geçmiş yıllarda milyon adetlere ulaşan yurt dışından getirilen cihazlara uygulanan kayıt ücretinin yükseltilmesiyle bu alanda yaşanan düşüş de etkili oldu. Kayıt ücreti geçen yıl 46 bin 614 TL iken, bu yıl 54 bin 258 TL’ye çıktı. Söz konusu artış, yurt dışı cihazların cazibesini önemli ölçüde azalttı.

İHRACATTA TIK YOK

İthalattaki artışın aksine, ihracat cephesinde zayıf bir tablo öne çıktı. 2024 yılında 96 bin adet olan cep telefonu ihracatı, 2025’te 57 bin adede gerileyerek dış pazarlarda kalıcı bir büyüme sağlanamadığını gösterdi. Bu görünüm, sektörde büyümenin büyük ölçüde iç pazara dayandığını, ihracat tarafında ise ölçek ve katma değer sorunlarının devam ettiğini ortaya koydu. 2018–2025 dönemine ait veriler de ihracatta sürdürülebilir bir artış yakalanamadığını gösteriyor. 2018 yılında 504 bin adet ve 33 milyon dolar seviyesinde olan cep telefonu ihracatı, sonraki yıllarda sert bir düşüş yaşadı. 2019’da ihracat adedi 188 bine, değeri ise 17,9 milyon dolara gerilerken, 2020’de pandemi koşullarının da etkisiyle ihracat 69 bin adet ve 7,9 milyon dolar ile dip seviyeleri gördü. Bu gerilemede, küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve Türkiye’nin cep telefonu ihracatının büyük ölçüde yeniden ihracata dayanması etkili oldu.

İHRACAT ZAYIFLADI

2021–2023 döneminde ihracatta sınırlı bir toparlanma yaşansa da bu artış kalıcı olamadı. Bu yıllarda ihracat adedi 90–98 bin bandında seyrederken, değer bazında 15–17 milyon dolar aralığında kaldı. 2024’te ihracat yeniden düşüşe geçerek 96 bin adet ve 15,1 milyon dolar seviyesine geriledi. 2025 verileri ise ihracattaki zayıf seyrin devam ettiğine işaret etti. Yılın mevcut döneminde ihracat 57 bin adet ve 13,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.