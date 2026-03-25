Adana’nın Saimbeyli ilçesinde 13 yaşındaki İklim Nur İnce’den dün akşamdan bu yana haber alınamıyor. Ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından evden çıkan küçük kız için arama çalışması başlatıldı.

İddiaya göre Himmetli Mahallesi’nde yaşayan İklim Nur, annesiyle cep telefonu nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine evde bulunan aile büyükleri de olaya dahil oldu. Bu sırada İklim Nur, evden çıkarak uzaklaştı.

Ailenin ihbarı üzerine jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, iz takip köpekleriyle arama çalışması başlatıldı.

“KOŞARAK UZAKLAŞTI”

Anne Nuran İnce, kızının telefonu verilmediği için tepki gösterdiğini belirterek, “Tartışmanın ardından dedesinin yanından koşarak uzaklaştı. Her yerde aranıyor, bir an önce bulunmasını istiyoruz” dedi.

Ekiplerin, ormanlık alan ve çevredeki ırmakta da arama çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.