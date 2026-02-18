Batman’ın Kzoluk ilçesine bağlı Yeniçağlar köyünde dün akşam 23.00 sıralarında bir evde yangın çıktı. Mehmet Ali Basnaz’a ait evde, yan odada şarja takılan cep telefonunun patlaması sonucu çıkan yangın kısa sürede tüm evi yayıldı. Alevleri fark eden Basnaz, evde bulunan aile fertlerini hızla dışarı çıkardı. Cami hoparlöründen anons üzerine köylüler yangını söndürmek için seferber oldu fakat kısa sürede büyüyen alevler diğer odalara da sıçrayarak evi tamamen sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat sonra müdahale ettiği yangında, jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangında can kaybı yaşanmazken, ev büyük oranda kullanılamaz hale geldi.

Evde bulunan biri engelli, biri fanconi hastası 4 çocuk dışarı çıkarılırken, dumandan etkilenen anne Havva Basnaz hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılların birikiminin bir anda kül olduğunu belirten ev sahibi Mehmet Ali Basnaz, yetkililerden destek beklediğini ifade etti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.