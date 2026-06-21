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Kaynak: AA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanarak GSM hattı temin eden şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Söz konusu hatları telefon dolandırıcılığı faaliyetlerinde kullandıkları öne sürülen 9 zanlı, Osmaniye, Adana ve Mersin’de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 SIM kart, 8 cep telefonu, 7 taşınabilir bellek, 2 dizüstü bilgisayar ile GSM hatlarına ve kişisel veri kayıtlarına ait 3 defter ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 5’i savcılık kararıyla serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.