Telefon alacaklara kötü haber... Apple yine zam yaptı: İşte yeni fiyatlar
Apple Türkiye, 5 Mayıs 2026 itibarıyla iPhone 17 serisi başta olmak üzere birçok ürününe zam yaptı. Yeni fiyat listesiyle birlikte en üst model 189 bin TL’ye ulaştı. Döviz kuru ve maliyet artışları sonrası gelen zamlar kullanıcıları zor durumda bırakıyor.
Döviz kurundaki dalgalanmalar ve küresel ekonomik baskılarla ilişkilendirilen bu artış, özellikle yeni telefon almayı planlayan kullanıcılar için dikkat çekici bir tablo ortaya koydu.
İPHONE 17 SERİSİNDE BÜYÜK ARTIŞ
Güncellenen fiyat listesine göre iPhone 17 ailesinin tüm modellerinde belirgin artışlar yaşandı. Giriş seviyesinden üst segment modellere kadar uzanan zam oranları, ortalama olarak 5 bin TL ile 12 bin TL arasında değişti.
Serinin en uygun fiyatlı modeli olan iPhone 17e, 54.999 TL’den 59.999 TL’ye yükselirken, standart iPhone 17 modeli ise 77.999 TL’den 84.999 TL’ye çıktı. Daha üst segmentte konumlanan iPhone Air modeli 97.999 TL’den 107.999 TL’ye yükselerek önemli bir sıçrama yaptı.
Profesyonel kullanıcıları hedefleyen iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde ise artış daha da çarpıcı hale geldi. iPhone 17 Pro’nun başlangıç fiyatı 119.999 TL’ye ulaşırken, iPhone 17 Pro Max modeli 132.999 TL seviyesine çıktı.
ÜST SEGMENTTE REKOR FİYATLAR
Zamların en dikkat çekici noktalarından biri ise iPhone 17 Pro Max’in en yüksek depolama seçeneğinde yaşandı. 2 TB depolama kapasitesine sahip modelin fiyatı 189.000 TL’ye ulaşarak Türkiye’de şimdiye kadar satılan en pahalı akıllı telefonlardan biri haline geldi. Bu fiyat seviyesi, birçok kullanıcı tarafından “bir otomobil peşinatı” ile kıyaslanıyor.
SADECE IPHONE DEĞİL
Yapılan fiyat güncellemesi yalnızca akıllı telefonlarla sınırlı kalmadı. Apple’ın ürün ekosisteminde yer alan diğer cihazlar da zamdan etkilendi. Özellikle AirPods kulaklık modellerinde görülen fiyat artışları, kullanıcıların aksesuar tarafında da daha yüksek maliyetlerle karşılaşacağını gösteriyor.
Yeni nesil iPad modellerinin de bu fiyat düzenlemesinden etkilendiği ve birçok modelde yukarı yönlü revizyon yapıldığı belirtiliyor. Böylece Apple ürün gamının büyük bir bölümü, yeni fiyatlandırma politikasına dahil edilmiş oldu.
ZAMLARIN ARKASINDAKİ NEDENLER
Apple tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da sektör uzmanları fiyat artışının arkasında birden fazla neden olduğunu belirtiyor. Küresel enflasyon baskısı, üretim ve lojistik maliyetlerindeki artış ile Türk Lirası’nın dolar karşısındaki değer kaybı, zamların temel sebepleri arasında gösteriliyor.
Özellikle döviz kuruna bağlı maliyet yapısı, Türkiye gibi pazarlarda fiyatların daha hızlı güncellenmesine neden oluyor. Bu durum, Türkiye’yi iPhone’un en pahalı satıldığı ülkeler arasında üst sıralarda tutmaya devam ediyor.
TÜKETİCİLER NE YAPACAK?
Yeni fiyat listesi, akıllı telefon satın almayı planlayan kullanıcılar açısından önemli bir karar sürecini de beraberinde getiriyor. Artan fiyatlar nedeniyle birçok tüketicinin ya daha eski modellere yönelmesi ya da satın alma planlarını ertelemesi bekleniyor.
Uzmanlara göre, önümüzdeki dönemde teknoloji ürünlerinde fiyat dalgalanmalarının devam etmesi olası. Bu nedenle tüketicilerin alışveriş kararlarını verirken piyasayı yakından takip etmeleri öneriliyor. Apple’ın Türkiye’de yaptığı bu son zam, teknoloji ürünlerinin artık yalnızca bir ihtiyaç değil, aynı zamanda ciddi bir yatırım kalemi haline geldiğini bir kez daha ortaya koyuyor.
iPhone 17e modeli 54.999 TL’den 59.999 TL’ye çıktı.
iPhone 17 (standart model) 77.999 TL’den 84.999 TL’ye yükseldi.
iPhone Air 97.999 TL’den 107.999 TL seviyesine ulaştı.
iPhone 17 Pro modeli 107.999 TL’den 119.999 TL’ye çıktı.
iPhone 17 Pro Max ise 119.999 TL’den 132.999 TL’ye yükseldi.
