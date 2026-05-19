Yeniçağ Gazetesi
19 Mayıs 2026 Salı
İstanbul 23°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın

Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın

Dünya genelinde teknoloji sektörünü baskı altına alan çip krizi ve tedarik zincirindeki aksamalar, akıllı telefon piyasasında yeni bir zam dalgasının sinyalini verdi. Üretim giderlerindeki tırmanışın özellikle senenin son çeyreğinde doğrudan alıcılara yansıyacağı öngörülüyor.

Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 1

Teknoloji dünyasının önde gelen üreticileri, yarı iletken ve bellek donanımlarında baş gösteren maliyet baskısının her geçen gün daha da ağırlaştığına vurgu yaparken; akıllı telefon fiyat etiketlerinde 2026 yılının son dönemlerine doğru çok belirgin zamların yaşanabileceği dile getiriliyor.

1 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 2

YARI İLETKEN İMALATINDA STRATEJİK TIKANMA

General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, çip üretim safhalarında ihtiyaç duyulan stratejik nitelikteki hammaddelerin tedarikinde yaşanan aksaklıkların doğrudan teknoloji dalını vurduğunu aktardı.

2 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 3

Bilhassa üretim operasyonlarında kritik öneme sahip helyum gazının tedarikinde baş gösteren krizin maliyetleri tırmandırdığına işaret eden Cihaner, küresel çaptaki üretim ağında meydana gelen kırılma ve kopmaların teknoloji firmalarını ciddi manada köşeye sıkıştırdığını belirtti.

3 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 4

Sektörün içerisinden edinilen bilgilere göre, imalatçı firmalar kısa vadeli periyotta ellerinde halihazırda bulunan mevcut stoklar vasıtasıyla bu maliyet baskısını absorbe etmeye çalışsa da yeni parça tedarik siparişlerinde fiyatların çok hızlı bir grafik çizerek yükseldiği aktarılıyor.

4 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 5

Özellikle işlemci setleri, RAM modülleri ve depolama sürücülerinde tercih edilen bileşenlerin maliyet yapılarındaki bu tırmanışın, premium (üst düzey) akıllı telefon segmentinde kendisini çok daha sert ve görünür bir biçimde hissettireceği tahmin ediliyor.

5 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 6

BELLEK KOMPONENTLERİNDE MALİYET REKORLARI KAPIDA

Teknoloji dünyasında son aylarda en çok öne çıkan fiyat hareketliliklerinden biri de bellek donanımlarında gözlemleniyor. NAND ve DRAM gibi yaşamsal bileşenlerin imalat harcamalarındaki yukarı yönlü ivme, markaların yeni çıkartacağı modellerin fiyat stratejilerini mecburen sil baştan revize etmelerine sebebiyet veriyor.

6 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 7

Analistlerin öngörülerine göre bu maliyet artış trendi sadece amiral gemisi olarak nitelendirilen üst segment telefon modelleriyle de sınırlı kalmayacak. Orta segment cihaz kategorisinde de üretim bütçelerinin yukarı çıkması sebebiyle tüketiciye sunulan etiketlerde yeni zam dalgaları ile karşılaşılması bekleniyor.

7 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 8

2026 KAPATILIRKEN YÜZDE 40 SEVİYESİNDE BİR ZAM GÜNDEMDE

Türkiye iç pazarında satışa sunulan akıllı telefonların çok büyük bir kısmının ithal parça ve bileşenlere bağımlı olması, dünya genelinde yaşanan bu maliyet artışlarının iç piyasaya da gecikmeksizin yansımasına yol açıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile küresel üretim harcamalarındaki bu artışın bir araya gelmesiyle beraber, telefon fiyatlarında çok ciddi sıçramaların yaşanması bekleniyor.

8 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 9

Finans ve teknoloji uzmanları, küresel lojistik zinciri ve tedarik kanallarındaki bu problemlerin bu şekilde sürmesi durumunda yalnızca cep telefonlarında değil; tablet bilgisayarlar, dizüstü sistemler ve diğer tüm tüketici elektroniği ürün gruplarında da yeni zam furyalarının kapıyı çalabileceği hususunda uyarılarda bulunuyor.

9 10
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın - Resim: 10

(Ekotürk)

10 10
Kaynak: Diğer
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro