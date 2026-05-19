Teknoloji dünyasının önde gelen üreticileri, yarı iletken ve bellek donanımlarında baş gösteren maliyet baskısının her geçen gün daha da ağırlaştığına vurgu yaparken; akıllı telefon fiyat etiketlerinde 2026 yılının son dönemlerine doğru çok belirgin zamların yaşanabileceği dile getiriliyor.
Telefon alacaklar dikkat: Yeni zam dalgası kapıda! Yıl sonuna kadar alışverişinizi yapın
Dünya genelinde teknoloji sektörünü baskı altına alan çip krizi ve tedarik zincirindeki aksamalar, akıllı telefon piyasasında yeni bir zam dalgasının sinyalini verdi. Üretim giderlerindeki tırmanışın özellikle senenin son çeyreğinde doğrudan alıcılara yansıyacağı öngörülüyor.
YARI İLETKEN İMALATINDA STRATEJİK TIKANMA
General Mobile Genel Müdür Yardımcısı İlkay Cihaner, çip üretim safhalarında ihtiyaç duyulan stratejik nitelikteki hammaddelerin tedarikinde yaşanan aksaklıkların doğrudan teknoloji dalını vurduğunu aktardı.
Bilhassa üretim operasyonlarında kritik öneme sahip helyum gazının tedarikinde baş gösteren krizin maliyetleri tırmandırdığına işaret eden Cihaner, küresel çaptaki üretim ağında meydana gelen kırılma ve kopmaların teknoloji firmalarını ciddi manada köşeye sıkıştırdığını belirtti.
Sektörün içerisinden edinilen bilgilere göre, imalatçı firmalar kısa vadeli periyotta ellerinde halihazırda bulunan mevcut stoklar vasıtasıyla bu maliyet baskısını absorbe etmeye çalışsa da yeni parça tedarik siparişlerinde fiyatların çok hızlı bir grafik çizerek yükseldiği aktarılıyor.
Özellikle işlemci setleri, RAM modülleri ve depolama sürücülerinde tercih edilen bileşenlerin maliyet yapılarındaki bu tırmanışın, premium (üst düzey) akıllı telefon segmentinde kendisini çok daha sert ve görünür bir biçimde hissettireceği tahmin ediliyor.
BELLEK KOMPONENTLERİNDE MALİYET REKORLARI KAPIDA
Teknoloji dünyasında son aylarda en çok öne çıkan fiyat hareketliliklerinden biri de bellek donanımlarında gözlemleniyor. NAND ve DRAM gibi yaşamsal bileşenlerin imalat harcamalarındaki yukarı yönlü ivme, markaların yeni çıkartacağı modellerin fiyat stratejilerini mecburen sil baştan revize etmelerine sebebiyet veriyor.
Analistlerin öngörülerine göre bu maliyet artış trendi sadece amiral gemisi olarak nitelendirilen üst segment telefon modelleriyle de sınırlı kalmayacak. Orta segment cihaz kategorisinde de üretim bütçelerinin yukarı çıkması sebebiyle tüketiciye sunulan etiketlerde yeni zam dalgaları ile karşılaşılması bekleniyor.
2026 KAPATILIRKEN YÜZDE 40 SEVİYESİNDE BİR ZAM GÜNDEMDE
Türkiye iç pazarında satışa sunulan akıllı telefonların çok büyük bir kısmının ithal parça ve bileşenlere bağımlı olması, dünya genelinde yaşanan bu maliyet artışlarının iç piyasaya da gecikmeksizin yansımasına yol açıyor. Döviz kurlarındaki hareketlilik ile küresel üretim harcamalarındaki bu artışın bir araya gelmesiyle beraber, telefon fiyatlarında çok ciddi sıçramaların yaşanması bekleniyor.
Finans ve teknoloji uzmanları, küresel lojistik zinciri ve tedarik kanallarındaki bu problemlerin bu şekilde sürmesi durumunda yalnızca cep telefonlarında değil; tablet bilgisayarlar, dizüstü sistemler ve diğer tüm tüketici elektroniği ürün gruplarında da yeni zam furyalarının kapıyı çalabileceği hususunda uyarılarda bulunuyor.
(Ekotürk)