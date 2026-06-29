Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Akıllı telefon pazarında maliyet dengeleri tamamen değişiyor. Sektörden sızan son bilgilere göre, bileşen tedarikinde yaşanan küresel sıkıntılar nedeniyle üreticiler fiyat etiketlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kalacak. Tüketicileri üzecek bu hamle, son dönemde akıllı telefon pazarını vuran ikinci büyük fiyat artışı dalgası olarak kayıtlara geçecek.

FİYATLAR SEGMENTİNE GÖRE 30 İLA 120 DOLAR ARASINDA ARTACAK

Yeni fiyat politikası, cihazların donanım seviyelerine ve depolama kapasitelerine göre kademeli olarak yansıtılacak. Sektör analizlerine göre beklenen artış detayları şöyle:

-Giriş ve Orta Segment: Maliyet artışları bu kategoride nispeten daha sübvanse edilecek ve zam oranları daha sınırlı tutulacak.

-Premium ve Amiral Gemisi Segmenti: Asıl büyük darbeyi üst segment cihazlar alacak. Fiyatların modele bağlı olarak 30 dolardan başlayıp 120 dolara kadar yükselmesi bekleniyor.

Üst seviye telefonlardaki bu dikey yükselişin tek sebebi sadece bellek çipi krizi de değil. Üreticilerin aynı zamanda yeni nesil yüksek maliyetli işlemciler, gelişmiş periskop kamera sistemleri ve cihazlara entegre edilen yoğun yapay zeka (AI) teknolojilerinin getirdiği ekstra Ar-Ge ve donanım maliyetleriyle de mücadele ettiği belirtiliyor.

KRİZ APPLE’I DA VURACAK: TİM COOK’TAN "SEL" BENZETMESİ

Fiyat artışı dalgası yalnızca Çin pazarındaki üreticilerle sınırlı kalmayacak, küresel ekosistemin tamamına yayılacak. Sektör analistleri, teknoloji devi Apple'ın da bu maliyet baskısından kaçamayacağını ve önümüzdeki dönemde tanıtılacak iPhone 18 Pro ile iPhone 18 Pro Max modellerinde gözle görülür bir fiyat artışına gideceğini öngörüyor.

MacBook ve iPad serilerinde zaten sessiz sedasız fiyat düzenlemeleri yapan Apple'ın CEO'su Tim Cook, tedarik krizinin boyutunu çok çarpıcı bir benzetmeyle gözler önüne serdi. Cook, teknoloji dünyasını sarsan bu küresel sıkıntıyı şu sözlerle değerlendirdi:

"Şu anda içinden geçtiğimiz bu küresel tedarik krizi, adeta yüzyılda bir görülebilecek bir sel felaketi gibi. 40 yılı aşan profesyonel kariyerim boyunca daha önce tedarik zincirinde böylesine büyük ve derin bir tıkanıklıkla karşılaşmadım."

Akıllı telefon ve tüketici elektroniği pazarındaki bu ham maddesel sıkışmanın, çok kısa bir süre içinde küresel ölçekte doğrudan mağaza raflarına ve etiketlere yansıması bekleniyor. Yeni bir telefon almayı planlayan tüketicilerin bu zam dalgasından önce hareket etmesi avantajlı olabilir.