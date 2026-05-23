İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova Teleferik Tesisleri’nde yaz dönemine geçildiğini açıkladı. Tesisin kapanış saatini 20.00’ye çekti.

Körfez ve baraj manzarası eşliğinde hizmet veren tesis, 25 Mayıs Pazartesi hariç Kurban Bayramı süresince ziyaretçilerini bekliyor olacak.

Böylece ziyaretçiler gün batımında İzmir’in eşsiz manzarasını izleme fırsatı yakalayacak.

Tesis, pazartesi günleri hariç her gün 12.30-19.00 saatleri arasında hizmet verirken, son iniş ve tesis kapanış saati ise 20.00 olarak uygulanacak.