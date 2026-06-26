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Kaynak: İHA

Derecik Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çay taşıma işlerinde kullanılan ilkel teleferiğin motorunun bulunduğu kulübenin bacağı bulunduğu yerden koptu.

Çelik telinin de kulübeyi yamaçtan aşağıya doğru çekmesiyle içerisinde bulunan Ö.K. kulübeyle birlikte sürüklendi. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ö.K.'nın sürüklendiği yere inen jandarma ve AFAD ekipleri yaralanan vatandaşı sedye ile yola taşıdı. Vatandaşlarında yardımı ile araç yoluna kadar taşınan Ö.K. sağlık ekiplerine teslim edildi. Ö.K. burada sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.