RTÜK, TEele 2'ye yayın lisansı çıkarması için 72 saat süre verdi. Sürenin sonuna kadar lisans alınmaması halinde Tele 2 Haber'in Youtube sayfasına erişim engeli getirilmesi istenecek. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

72 saat içerisinde başvuru yapılmazsa RTÜK, Tele 2 Haber için erişim engeli isteyecek.