RTÜK, TEele 2'ye yayın lisansı çıkarması için 72 saat süre verdi. Sürenin sonuna kadar lisans alınmaması halinde Tele 2 Haber'in Youtube sayfasına erişim engeli getirilmesi istenecek. RTÜK Üyesi Tuncay Keser, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:
Binlerce YouTube yayıncısı içinden eleştirel yayınları ile öne çıkan Cumhuriyet TV, Fatih Altaylı, BirGün TV'den sonra şimdi de TELE2 Haber'in seçilerek, hem internet ortamından televizyon (İNTERNET-TV) lisansı, hem de internet ortamından isteğe bağlı yayın hizmeti (İNTERNET-İBYH) lisansı almaya zorlanması; takdir yetkisinin yönünü ortaya koymaktadır.