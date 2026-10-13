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Kaynak: Haber Merkezi

ABD’nin New York kentinden havalanarak İsrail’e giden Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’na varmasının ardından güvenlik ekiplerinin incelemesine konu oldu. Uçağın hedef olduğu ihbarın, içinde patlayıcı bulunduğu yönünde ve kimliği bilinmeyen bir kişi tarafından yapıldığı bildirildi.

İsrail’de yayımlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin aktardığı bilgilere göre, İsrail Havalimanları İdaresi’ne ulaşan ihbar üzerine uçakta güvenlik prosedürleri devreye sokuldu.

Tedbirler kapsamında yolcular uçaktan indirildi. Ardından uçak, havalimanının ayrı bir bölümüne alınarak detaylı aramadan geçirildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından İsrail Havalimanları İdaresi, uçakta olağan dışı herhangi bir duruma ilişkin bulgu elde edilmediğini açıkladı. Kurumun açıklamasında, güvenlik görevlilerinin uçağı kapsamlı biçimde kontrol ettiği ve havalimanındaki faaliyetlerin olağan seyrine döndüğü ifade edildi.