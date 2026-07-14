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Kaynak: AA

ABD’nin, İran ile tırmanan gerilim nedeniyle İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’ndaki askeri tanker uçaklarının tahliyesini durdurduğu bildirildi.

HAVALİMANINDA ASKERİ YOĞUNLUK ARTTI

Tahliye süreci askıya alınan ABD askeri hava filosunda yaklaşık 75 yakıt ikmal ve kargo uçağı bulunurken, gece saatlerinde piste 4 yeni Amerikan askeri uçağı daha iniş yaptı.

SİVİL UÇUŞLAR İÇİN ALARM

İsrailli yetkililer, havalimanında sivil uçaklar için ciddi park yeri sıkıntısı yaşandığını belirterek, temmuz ve ağustos aylarında yaklaşık 50 bin yolcu biletinin iptal edilebileceği uyarısında bulundu.

KRİZİN ARKA PLANI

Yaşanan gelişmeler, ABD-İsrail ile İran arasında 28 Şubat’ta başlayan ve İsrail hava sahasının kapanmasına yol açan çatışma sürecine dayanıyor. Haziran sonunda bazı askeri uçakların geri çekilmesine başlanmıştı.

ANLAŞMAYA RAĞMEN SÜREÇ DURDU

Tel Aviv ve Washington yönetimlerinin 26 Haziran’da tahliyeyi hızlandırma konusunda anlaşmasına rağmen, son gelişmelerle birlikte süreç tamamen donduruldu. Gerilimin seyrine göre yeni adımların atılması bekleniyor.