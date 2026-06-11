Kaynak: Haber Merkezi

Yeniçağ Gazetesi’nin internet sayfasında 17.09.2023 tarihinde yayınlanan "İktidar yandaşa verdikçe veriyor. Hem vergi vermiyorlar hem teşvik alıyorlar" başlıklı haberde BAYKAR şirketi, iktidara yakın şirket olarak nitelendirilerek endüstri bölgesi adı altında kamu arazilerinin bedelsiz olarak tahsis edildiği, her türlü kolaylığın sağlanarak vergi ödemeksizin çok sayıda teşvik verildiğine dair asılsız ve gerçek dışı iddialara yer verilmiştir. Söz konusu haberle BAYKAR Makina Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Selçuk Bayraktar’ın kişilik haklarına saldırıda bulunulmuş, toplumun son derece hassas olduğu bir konuda kuşku ve şüphe uyandıracak gerçek dışı isnatlara yer verilmiştir.

Söz konusu haberde belirtildiği gibi herhangi bir şekilde kamu arazilerinin bedelsiz tahsis edilmesi, kimseye tanınmayan ayrıcalıkların tanınması, hiç kimsenin yararlanmadığı çok sayıdaki teşviklerin verilmesi BAYKAR ve Selçuk Bayraktar’ın vergi ödemedikleri şeklindeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Başlangıçtan bugüne tüm projelerini öz kaynakları ile yürüten BAYKAR, 2003 yılındaki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin %83’ünü, son yıllarda ise %90’dan fazlasını ihracattan elde etmiştir. 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren BAYKAR, Türkiye’nin en çok ihracat yapan ilk 10 firması arasındadır.

Haberde yer alan vergi ödenmediği iddiası ise tamamen gerçek dışıdır. Aksine Selçuk Bayraktar, haberin yayımlandığı yıl dâhil olmak üzere son 4 yıldır Türkiye genelinde en fazla gelir vergisi beyan eden mükellef olarak "Vergi Rekortmeni" olmuştur.

Haberde bahsi geçen "Endüstri Bölgesi" kararı, 4737 Sayılı Kanun kapsamında yerli girişimcileri özendirmek amacıyla alınmış genel bir karardır. Bu kapsamda yerli ve yabancı toplam 69 şirketin yatırım alanı "Endüstri Bölgesi" ilan edilmiştir. BAYKAR, aynı mevzuat altındaki diğer yatırımların neredeyse tamamının faydalandığı "nakdi destek" unsurlarının hiçbirinden faydalanmamıştır. Bu husus, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 04.01.2024 tarihli resmi duyurusuyla da teyit edilmiştir. Bu bilgiler aleni bir şekilde Resmi Gazete ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı internet sitesinde yayınlanmasına rağmen Yeniçağ Gazetesi, aynı statüdeki diğer 68 şirketten hiç bahsetmeksizin, yalnızca BAYKAR ve Selçuk Bayraktar’ı hedef alarak yanıltıcı ve gerçeğe aykırı bilgilerle gündem oluşturarak kamuoyunun dikkatini bu noktaya çekmek amacı ile hareket etmiştir.

Yeniçağ Gazetesi ve benzeri yayın organlarında BAYKAR ve Selçuk Bayraktar hakkında yer alan kamu kaynaklarının aktarıldığı, ayrıcalık tanındığı ve teşvikler sağlandığına dair iddialar tamamen gerçek dışı, asılsız ve uydurmadan ibarettir. Daha önce benzer içerikli haberler yapan üçüncü kişilere karşı açılan manevi tazminat davalarında, bu ifadelerin birer haksız fiil teşkil ettiği yargı kararlarıyla kesinleşmiş ve tazminata hükmedilmiştir. Söz konusu kararlar kamuoyuyla paylaşılmış ve duyurulmuştur. Buna rağmen, hiçbir somut belgeye dayanmadan ve kamuoyunu kasten yanıltma amacı güderek yayınlanan "İktidar yandaşa verdikçe veriyor. Hem vergi vermiyorlar hem teşvik alıyorlar" başlıklı haberin, gazetecilik ve yayıncılık etiğiyle bağdaşmadığı, basın özgürlüğü sınırlarını aştığı, BAYKAR ve Selçuk Bayraktar’ın çalışmalarını karalamaya yönelik olduğu mahkemece tespit edilmiştir. Hukuk mücadelesi sonucunda tahsil edilen tazminat tutarının tamamı, şehit ailelerimizin çocuklarına ve iletişim fakültesi öğrencilerine burs olarak bağışlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

BAYKAR Makina Sanayi ve Ticaret A.Ş.