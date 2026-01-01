Ekonomik kriz bir dönem en çok ihracat yapan sektörlerden biri olan tekstili ciddi şekilde vurdu. Yüksek enflasyon ve döviz kurundaki dengesizlik özellikle üretim maliyetini ciddi şekilde yukarı çekerken üretim hacmindeki daralma işsizliği de beraberinde getirdi. Üretime devam etmek isteyen bazı işletmeler ise fabrikaları Mısır gibi maliyetin daha düşük olduğu ülkelere yönlendirdi.

TEPAV’ın eylül ayı verilerine göre en yüksek istihdam kaybı tekstilde oldu. Verilere göre, giyim eşyaları imalatı eylül ayında 78 bin 825 kişilik istihdam kaybıyla en fazla daralma yaşanan sektör oldu. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azaldı. Tekstil ürünleri imalatında istihdam kaybı 37 bin 140 kişiyi bulurken yalnızca giyim ve tekstil kaynaklı toplam istihdam kaybı 116 bin kişiyi aştı.

İSTİHDAM KAYBI 300 BİN KİŞİYE DAYANDI

Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş’ın açıklaması ise tekstildeki istihdam kaybının çok daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sertbaş, istihdam kaybının 300 bin kişiye dayandığını söyledi. Sertbaş, bu durumun 2022’den bu yana devam eden iş yeri kapanmaları ve iflasların doğal bir sonucu olduğuna dikkat çekti.

"SEKTÖR AYAKTA AMA TUTUNMAYA ÇALIŞIYOR"

Sektör için 2025 yılının "daralma" yılı" olduğunu belirten Sertbaş, “Sektör ayakta ama tutunmaya çalışıyor. Daralma yılı oldu. Tasfiyeler var, Türkiye geneline baktığımızda ise gerçekten tasfiyeler, konkordatolar, kapatanlar var. Türkiye’den kaçanlar var. O daha can yakıcı bir olay. Ama yine de her şeye rağmen, bütün bu yaşadıklarımıza rağmen şu anda yüzde 7’lik bir eksikle gidiyoruz. İhracat bazında konuşuyorum. Bu ortamda yüzde 7 eksiği başarı gibi görüyorum. Sene sonunda da böyle kapatacağız gibi duruyor" diye konuştu.

"FABRİKASINI KAPATAN ARKADAŞLARIMIZ VAR"

Sektörde yıl içinde yaşanan iflas ve konkordato ilanlarının ekonominin kötü gidişatı nedenli olduğunu ifade eden Sertbaş, şunları söyledi:

"Değişik bir ekonomik konjonktür yaşıyoruz. Daha önce görmediğimiz, kitaplarda yazmayan bir ekonomik dönem var. Enflasyon belimizi büktü. Senelerce düşük enflasyonla yaşamaya alışmış bir ülke olarak, birden bire enflasyonun fırlaması bütün dengeleri altüst etti. Özellikle girdilerinin çoğunu Türkiye’den tedarik eden, istihdam deposu olan bizim gibi sektörlerde bu çok daha etkili oldu. Kimse için ’kendi hatasıdır’ diyemiyorum konkordatoların, iflaslarda İlla ki ekonomik konjonktürün onlara verdiği kötü bir yol vardır. Hata yapan firma zaten iyi ekonomik şartlarda da ayakta kalamaz. Tamamen ortam gereği, ekonominin gidişatı gereği insanlar konkordato ilan etmek zorunda kalıyor, olmadı iflas ediyor. Ya da bu işte geleceği görmeyip fabrikasını kapatan arkadaşlarımız da var."

Konkordato ilan eden ve iflas eden firmalara ilişkin net verinin olmadığını aktaran Serbaş, işsizlik rakamlarına dikkati çekerek, "300 firma deniyor ama bunların sağlam bir veriye dayandığını düşünmüyorum. Ama işçilik rakamlarına baktığımızda 300 bine yakın bir istihdam kaybı var. Bu da 2022’den bu yana süregelen kapanışları, iflasları zaten gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

"2026 HEPİMİZ İÇİN ZOR GEÇECEK"

2026 yılının zor geçeceğini söyleyen Sertbaş, "Enflasyon arttığı sürece tüketici zorlanmaya devam edecek. 2026 zor geçecek hepimiz için ama ben bunu bir dönüş yılı olarak görüyorum. 2027’de hem siyasi hem ekonomik olarak bir rahatlama olacağını düşünüyorum. 2026’da hem tüketicinin hem de sanayicinin biraz dayanması gerekecek. Diren sanayici diyorum ben. Hazır giyim Türkiye’nin vazgeçemeyeceği bir sektör. Hem istihdam hem kalite açısından dünyada çok güçlü bir konumdayız. Bu altyapı hiçbir ülkede yok. Umarım ayakta kalırız ve önümüz açılır" dedi.