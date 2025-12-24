Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz bir dönem ihracatın en önemli kalemlerinden biri olan tekstili derinden vurdu. Son dönemde çok sayıda şirket üretimini Mısır gibi üretim ve işçi maliyetlerinin düşük olduğu ülkelere taşıdı.

Şirketlerin finansman sorunları, satışlardaki düşüş ve maliyetlerdeki artış istihdam sayısında da düşüşe neden oldu.

TEPAV tarafından SGK sigortalı çalışan verileri temel alınarak hazırlanan İstihdam İzleme Bülteni’nin Eylül 2025 sayısı yayımlandı.

Buna göre, Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak yüzde 2,2 artarken aylık olarak ise kayda değer bir değişim olmadı ve 26 milyon 157 bin 984 olarak gerçekleşti.

Eylül ayında incelenen 21 ana sektörün 17’sinde istihdam artışı yaşandı. İmalat sektöründe istihdam yıllık bazda daralmaya devam ederken inşaatta çalışan sayısı artmaya devam etti.

Eylül 2025 itibarıyla sigortalı ücretli çalışan sayıları imalat sektöründe yıllık yüzde 2,9 gerilerken, inşaat sektöründe ise yüzde 6,4 arttı. İmalat sektöründe son bir yıldır istihdam daralırken inşaattaki yükseliş, şubat ve mart ayları dışında devam etti. Tarım sektörü istihdamında ise yüzde 2 oranında artış gözlendi.

GİYİM VE TEKSTİLDE İSTİHDAM KAYBI 116 BİNİ AŞTI

Eylül 2025 itibarıyla yıllık bazda 88 alt sektörün 37’sinde sigortalı ücretli çalışan sayısında düşüş yaşandı. İstihdam kayıplarının özellikle emek yoğun imalat sanayilerinde yoğunlaştığı görüldü.

Verilere göre, giyim eşyaları imalatı eylül ayında 78 bin 825 kişilik istihdam kaybıyla en fazla daralma yaşanan sektör oldu. Bu sektörde sigortalı çalışan sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,8 azaldı.

Tekstil ürünleri imalatında ise 37 bin 140, büro yönetimi ve büro destek faaliyetlerinde de 28 bin 1 kişilik istihdam kaybı kaydedildi. Böylece yalnızca giyim ve tekstil kaynaklı toplam istihdam kaybı 116 bin kişiyi aştı.

Alt sektörlerde istihdam artışında ise bina inşaatı sektörü, en fazla istihdam artışı sağlayan sektör oldu. Bu alanda sigortalı çalışan sayısı 145 bin 70 kişi arttı.

Bina inşaatını 128 bin 334 kişilik artışla perakende ticaret, 68 bin 175 kişilik artışla yiyecek ve içecek hizmetleri, 49 bin 89 kişilik artışla eğitim sektörü izledi.

EN FAZLA ARTIŞ HATAY'DA EN FAZLA DÜŞÜŞ İSTANBUL'DA

Bültene göre eylül ayında yıllık bazda 81 ilin 67’sinde çalışan sayısı arttı. Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla artış 93 bin 451 ile Hatay’da kaydedildi.

Hatay’ı 82 bin 685 artışla Ankara, 46 bin 739 artışla Malatya, 38 bin 319 artışla Kahramanmaraş takip etti.

Yaklaşık 19 milyon sigortalı çalışan 5 büyük ilde istihdam edildi. Bu iller istihdam payına göre sırasıyla; İstanbul (yüzde 26,4), Ankara (yüzde 7,9), İzmir (yüzde 6), Antalya (yüzde 4,7) ve Bursa (yüzde 4,5) olarak sıralandı.

Çalışan sayısında yıllık bazda en fazla düşüş ise 24 bin 554 ile İstanbul’da kaydedildi. İstanbul’u 14 bin 502 ile Mersin, 10 bin 269 ile Bursa izledi.