Sosyal Güvenlik Kurumu verileri, tekstil ve hazır giyim sektörlerinde derin bir daralmayı gözler önüne seriyor. Artan üretim maliyetleri ile iç ve dış talepteki zayıflama, şirket kapanmalarını hızlandırdı.

Ekonomim'de yer alan habere göre 2024 Aralık'tan 2025 Kasım'a kadar geçen 11 aylık dönemde, iki sektörde toplam 4 bin 822 şirket faaliyetini sonlandırdı, istihdam kaybı ise 108 bin 125 kişiye ulaştı.

TEKSTİLDE KAPANMALAR HIZLANDI

Tekstil sektöründe şirket sayısı 19 bin 461'den 18 bin 622'ye geriledi. Bu süreçte 839 şirket kapandı, istihdam 384 bin 711'den 347 bin 964'e düşerek 36 bin 747 kişilik kayıp yaşandı.

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler maliyet baskısına dayanamadı.

HAZIR GİYİMDE DAHA DERİN YARA

Hazır giyim sektöründe ise daralma daha belirgin. Şirket sayısı 39 bin 640'tan 35 bin 657'ye indi, 3 bin 983 şirket kapandı. İstihdam 574 bin 684'ten 503 bin 306'ya gerileyerek 71 bin 378 kişilik kayba yol açtı.

Toplam kaybın üçte ikisi bu sektörde gerçekleşti.

YILLIK TABLO DAHA ÇARPICI

İki sektör birlikte değerlendirildiğinde, şirket sayısı 59 bin 101'den 54 bin 279'a düştü. Bir yıllık dönemde (2024 Ekim-2025 Ekim) istihdam 966 bin 45'ten 851 bin 270'e inerek 114 bin 775 kişilik azalma gösterdi, 5 bin 75 şirket kapandı.

Sadece 2025 Ekim'de 12 bin 819 kişi işini kaybetti, 303 şirket faaliyetini durdurdu.